Avui hem tractat els següents temes:

Educació i Salut analitzaran els centres i territoris amb percentatges més baixos de vacunació per iniciar accions comunitàries. Fins ara, s'han vacunat el 70% dels alumnes de 12 a 19 anys i el 92% dels professionals.

La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en infància i adolescència, Laia Asso, ha explicat que on es detectin índex baixos es treballarà amb la direcció del centre educatiu, l'atenció primària i es buscarà l'actuació "més idònia".

No ha descartat vacunar als centres però es faria de manera puntual. Educació fa un balanç positiu de l'inici de curs però alerta de la "fragilitat" del moment. D'altra banda, el debat sobre un possible relaxament de la mascareta no es farà abans de mitjans de trimestre.

Els equips de vacunació estan fent rastreigs i ja estan "sobre la pista" de llocs concrets on hi ha percentatges cridaners de taxes de vacunació baixes. Asso ha explicat que l'estratègia que es planteja és "individualitzada" per territoris i amb caràcter comunitari. Així, aquesta estratègia pot ser a nivell de centre o de barri i no ha de ser sempre la mateixa per a tots els casos.

Les botellades sempre han existit i sabem que beure alcohol al carrer no és legal, però el que estem veient ara és una derivació de botellades que va cap a una violència brutal en els carrers força injustificada. La pregunta que ens fem tots és si es tornarà a pacificar o es quedarà com un nou costum. Analitzarem la situació amb el professor de departament de pedagogia de la universitat de Girona, Pere Soler.

-Cap a on anem amb les botellades?

Parlar del futur és posar-te en un terreny una mica arriscat perquè per més que disposem de dades o estudis previs, el futur sempre té variables que un no controla i poden aparèixer factors nous en els pròxims dies què són imprevisibles. Malgrat tot m'agradaria fer unes puntualitzacions, crec que no es mantindrà com fins ara, el que està passant a Catalunya no està passant a tot arreu, això sí, tot el planeta a passat una pandèmia on el consum d'alcohol ha estat present. La violència que s'està donat a Barcelona coincideix amb uns factors determinants com és la festa major en una capital important amb milers de persones, però si fem l'anàlisi del que ha passat en altres punts de Catalunya no veuríem el mateix nivell de violència o de destrosses de mobiliari.