Avui hem tractat els següents temes:

Avui comença la vaga de maquinistes de la Renfe, per saber com està la situació parlarem amb el Lluís Moyano portaveu del sindicat SEMAF a Catalunya.

-Quins són els motius d'aquesta vaga?

Per diversos motius, un d'ells és l'incompliment dels acords de 2007 sobre les transparències, es garantien amb aquests acords la prestació del servei de Renfe Operadora i l'indivisualitat del grup Renfe, de moment tot això, no s'està portant a terme. El que si s'està fent és un estudi d'una transferència que inclou material i personal, per tant, no tindríem garantida la integritat Renfe operadora.

El fet de no garantir la integritat de Renfe suposa que disminueixen els drets dels treballadors i molts d'ells estan de pas per Catalunya, són de fora del nostre país, en cas de fer-se el traspàs seria com una mena de segrest laboral, no podrien retornar a les seves residències. Quan hi ha una decisió d'aquest tipus has de comptar amb els treballadors, cosa que no han fet.

En el programa d'avui volem acomiadar a la Maria assumpció Aguilar que ha estat fins ara la síndica de greuges de Barcelona i amb la que hem parlat en moltíssimes ocasions. Farem amb ella una petita valoració de tots aquests anys.

-Quina valoració fas de tots aquests anys el càrrec?

Jo me'n vaig contenta i satisfeta de la feina que he fet, sempre que tanques una etapa penses que ho podries haver fet millor o que podries haver arribat més lluny, però hem fet tot el possible amb els recursos que teníem.

Moltes vegades comenten que la institució no és molt coneguda, però tinc el convenciment que tothom que ho ha necessitat ens ha trobat amb tota la disposició de poder-lo ajudar.

Som al pont entre la ciutadania i l'administració. Quan l'administració no ho fa bé, nosaltres som els que ajudem a la ciutadania davant del mal govern o de les injustícies que puguin haver-hi per part de l'administració municipal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado