Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha una nova estafa a través de WhatsApp que ha posat en alerta els mossos d'Esquadra. ÉS un dels temes que parlarem avui en el nostre espai de mossos d'Esquadra amb la portaveu de SAP-FEPOL, l'Imma Viudes.

-Com ha anat la reunió de treball que heu tingut amb els parlamentaris?

Es va mantenir una reunió de treball amb diversos parlamentaris per tractar tota la deslegitimació que hem estat veient aquests dies a causa de la violència urbana i les agressions a policies. Hem rebut suport per part d'alguns i esperem que la resta dels parlamentaris faci el mateix i no ens responsabilitzi a nosaltres.

-Al final heu arribat a una conclusió?

De moment tenim dos grups que s'han volgut reunir amb nosaltres que són junts per avançar i socialistes, esperem que la resta també es vulguin adherir.

Hem creat una fundació que pretén intervenir cada vegada que hi hagi qüestions que afectin la seguretat pública i que provoquin debat amb la societat, és a dir, ara tenim els problemes de les botellades i aquesta fundació què està formada per gent del món jurídic, policials i sindical, el que pretén és afrontar els problemes d'una manera objectiva fent un debat tècnic on s'avaluïn propostes que tinguin un consens social.

Actualment les xifres d'incidències per covid-19 són baixes gràcies al tant per cent de gent vacunada a Catalunya. Durant la pandèmia, una de les claus de la sanitat ha estat la consulta primària via atenció telemàtica, ha ajudat a solucionar les consultes que els pacients necessitaven. Parlarem amb el vicesecretari general de metges de Catalunya i metge de família al cap de Manso de Barcelona, el doctor David Arribas.

- En quina situació estan les visites presencials en l'atenció primària?

Les visites presencials no han estat possibles a causa de la pandèmia. Progressivament aquesta possibilitat va augmentant sempre que hi hagi espai per la seguretat. Hem d'esperar a veure si les xifres no pugin més, serà una situació més acceptable. A l'atenció primària entenem que la visita presencial té un valor afegit que no es pot substituir per una visita no presencial tot i que hi ha visites no presencials que es quedaran per què han donat un rendiment adequat, però sí que és veritat que el nostre funcionament és de proximitat i continuïtat amb el pacient.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado