Avui hem tractat els següents temes:

L'economista i professor de la Universitat Abat Oliba CEU, Joaquín Solana, autor de la tesi doctoral sobre "Longevitat, nous reptes i oportunitats per a la direcció i l'emprenedoria", defensa que el retard de l'edat de jubilació "és necessari no només per raons financeres sinó també per la salut física i cognitiva de la població", amb ell hem parlat a Herrera a COPE Catalunya.

En la seva tesi, Solana parteix d'una constatació demogràfica: en les societats actuals, per l'augment de l'esperança de vida i la reducció de la taxa de natalitat, "cada ésser humà que neix avui té una probabilitat superior al 50% d'arribar als 100 anys" explica.

Aquesta dada revela la necessitat de replantejar-se els paràmetres sobre les etapes professionals, l'edat de jubilació i fins i tot el concepte mateix de jubilació. Segons Solana, la tradicional divisió de la vida en tres etapes (educació, vida activa i jubilació) "arriba a la seva fi". "Ens endinsem en escenaris molt més complexos i enriquidors, de múltiples etapes i de més opcions".

Segons observa aquest expert, la discriminació per edat en el món professional, que pateixen homes i dones, però especialment aquestes últimes "està ancorada en les categories imperants".

El Barcelona New Economy Week, aterra del 5 al 8 d'octubre, en la seva segona edició, per fer de la capital catalana l'epicentre mundial de la nova economia.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el delegat especial de l'estat al consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.

"El Barcelona New Economy Week - BNEW és un esdeveniment B2B físic i digital que aglutina esdeveniments singulars de Logística, Real Estigues, Indústria Digital, Ecommerce, Zones Econòmiques, Mobilitat, Sostenibilitat, Talent, Ciència i City tots ells amb un denominador comú: la nova economia." explica Navarro "és un esdeveniment diferent i únic pel seu caràcter híbrid: un esdeveniment físic que es recolza en una plataforma digital, perquè tothom pugui ser present."