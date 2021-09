Avui hem tractat els següents temes:

El macrobotellot al front marítim de Barcelona ha deixat un rastre evident de destrosses, brutícia, motos cremades i vidres trencats. Aquest diumenge els serveis de neteja intentaven treure la brossa i alguns veïns i curiosos que passejaven per la zona se sorprenien de l'abast dels danys. Els responsables d'alguns dels establiments saquejats o amb vidres trencats, com Ca la Nuri o l'Escamarlà, feien balanç dels danys i netejaven després d'uns aldarulls que, admeten, no havien vist mai abans.

Els Mossos han fet una trentena de detinguts, alguns 'in situ' mentre robaven als establiments, durant una nit en què milers de persones han sortit de festa a la platja pel tancament de la zona de Maria Cristina.

Ricard Noguera, propietari de Ca la Nuri, ha lamentat que als polítics, la policia i els jutges "la situació se'ls està escapant de les mans". Noguera ha explicat a l'ACN que tenien un treballador al restaurant quan han irromput un grup de sis o set joves que "han trencat tots els vidres, han arrasat amb tot l'alcohol i tot el material informàtic". El treballador, ha dit, "ha hagut de sortir corrent, i li han pres la bicicleta".

Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ha valorat la situació de crisi a Herrera a COPE Catalunya (àudio) "Cal fer una reunió el més urgent possible per a valorar la situació i els diferents factors que ens ha portat a això" ha explicat Viudes.

Al l'ajuntament de barcelona el grup municipal del PP ha demanat aquest dilluns la dimissió del govern després dels aldarulls de les festes de la Mercè, en el marc dels marcrobotellots que es van celebrar a plaça Espanya i a la platja del Bogatell.

Per la seva part, la regidora i portaveu adjunta d'ERC, Elisenda Alamany, ha emplaçat al govern d'Ada Colau i Jaume Collboni a "apartar-se" després d'assegurar que "no se’n surt" en les seves funcions. "Si no se'n surt, és perquè no vol o perquè no pot. Per tant, que s'aparti i ens deixi liderar Barcelona als que volem fer-ho", ha assenyalat.