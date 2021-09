Avui hem tractat els següents temes:

Fa un any que es van regular els preus dels lloguers a Catalunya. Des de l'ajuntament de Barcelona també han volgut aprovar i declara la zona com àrea de mercat d'habitatge tens, aquesta declaració permet regular els preus del lloguer d'acord amb la llei catalana de contenció de rendes. Parlarem amb el president de l'associació d'agents immobiliaris de Catalunya i CEO de Tecno Tràmit, Vicenç Hernández.

-Que és àrea d'habitatge tens?

És un criteri que s'ha fet servir per delimitar zones concretes on el preu del lloguer ha pujat massa en funció del criteri de l'administració i ha fet inaccessible un habitatge per certs col·lectius. S'ha tensat el preu del lloguer i l'administració considera que són preus massa alts perquè pugui accedir qualsevol persona i per aquest motiu hem intentat regular-ho.

Com cada dimecres parlarem amb la portaveu del sindicat de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

-Què està passant a Nou barris?

És una cosa que ja ve de llarg, tenim problemes d'efectius a tot el territori, però em vull centrar en Nou barris. És cert, que durant la pandèmia la resta de comissaries de Barcelona va baixar la incidència delictiva, però per la tipologia de delictes que tenim a Nou barris s'ha anat mantenint els tipus d'incidència. En aquesta zona tenim poques patrulles i una comissaria petita amb pocs efectius si ho compares amb altres zones com l'Eixample o la ciutat vella, això ha passat sempre, però s'han anat reforçant altres comissaries mentre que Nou Barris ha quedat estancada.