Els veïns de Sant Andreu estan farts de l'experiment de recollida selectiva d'escombraries que els ha imposat l'ajuntament de Barcelona. Divendres passat es van manifestar referent a això i van emetre un comunicat esperant la reacció del consistori.

Aquesta es el comunicat dels veïns.

"Els veïns i veïnes de Sant Andreu sempre ens hem mostrat implicats amb la transició ecològica i oberts a participar en les diferents solucions que les administracions ens proposin per aconseguir una millora en la reducció de residus, conscients de la problemàtica mediambiental que afecta tot el planeta.

És per això, que ja fa més de vint anys que, amb més o menys dificultat, separem els residus generats a casa. Aquesta tasca no ens ve de nou, sinó que forma part de la quotidianitat d’una gran majoria de llars andreuenques. Que potser caldria fer-lo millor? Evidentment tot és sempre millorable.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) posarà en marxa la primera línia d'autobús semidirecta XPRESBus X1 per connectar el centre de la ciutat amb els nodes intermodals de Francesc Macià i Glòries amb freqüències de vuit minuts.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora d'operacions del bus de Barcelona, Olga Cerezo. (Àudio)

El nou servei entra en funcionament a partir avui dilluns 20 de setembre i estalviarà entre un 30% i un 40% de temps respecte a altres línies. La nova línia preveu assolir velocitats comercials de fins a 15 quilòmetres per hora, per sobre de la mitjana actual de la xarxa, de 12 quilòmetres. TMB estudia també ampliar el trajecte d'aquesta línia fins a Maria Cristina, així com posar en marxa altres línies semidirectes a la ciutat.

"Aquesta línia ajudarà a les persones que arriben a l'entrada de Barcelona a accedir ràpidament al centre de la ciutat. Això afavorirà la connectivitat i ho fem amb un bus sostenible", ha assegurat la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Rosa Alarcón.

De fet, els vehicles de la línia seran de baixes o nul·les emissions. Inicialment, seran set vehicles híbrids de gas de longitud estàndard i el 2022 s'incorporaran els de pila d'hidrogen, actualment en fabricació.

