Fer servir el telèfon intel·ligent durant un nombre elevat d'hores suposa una exposició més alta a continguts digitals, i és possible que fins i tot també un coneixement més profund d'aquest entorn.

No obstant això, per als cibercriminals, un nombre elevat d'hores d'ús del mòbil suposa un atractiu a l'hora de triar les víctimes. Aquest és el resultat d'un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat d'Oviedo, la Universitat Politècnica de Madrid i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El treball, desenvolupat per Juan Herrero, Andrea Torres, Antonio Hidalgo, Francisco J. Rodríguez, Alberto Urueña i Josep Vivas, es basa en la teoria d'activitats rutinàries d'estil de vida, un dels enfocaments teòrics més acceptats per estudiar la victimització per delictes cibernètics i com es relaciona amb l'ús addictiu del mòbil.

La teoria d'activitats rutinàries d'estil de vida relaciona, al seu torn, dos enfocaments teòrics: la teoria d'activitats d'elecció racional i la teoria de l'exposició a l'estil de vida.

El pròxim 21 de setembre es celebra el dia mundial de l'Alzheimer. Analitzarem en quina situació estem amb la doctora Mercè Boada neuròloga i directora mèdica d'ACE Alzheimer Center Barcelona.

- En quina situació es troba aquesta malaltia actualment?

Partint de què sóc una dona molt positiva et dic que l'alzheimer té el millor futur de tots, tindrà de millors i serà molt canviant en els pròxims dos anys perquè hem arribat a uns punts que són molt importants i es divideixen per parts, primer de tot a escala social la malaltia de l'Alzheimer està a la palestra, ha deixat de ser aquella malaltia que no tenia nom o que la gent es pensava que era de fer-se gran. En segon lloc, és una malaltia que arran d'altres malalties, la població s'adona que el diagnòstic precoç és el que ens va millor, és a dir, detectar aquella anomalia i no deixar-la passar. Cada any rebem 2000 pacients nous amb aquesta malaltia.