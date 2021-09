Avui hem tractat els següents temes:

El preu de l'electricitat arriba de nou al seu preu record, aquesta situació presenta molts problemes i ho volem enfocar des del punt de vista comercial de les botigues, fàbriques i empreses en general. Parlarem de com està afectant aquesta pujada descontrolada amb el president de Comertia, David Sánchez.

-Deu està afectant moltíssim als comerços.

Hi ha una doble afectació, quan parlem del consumidor, que en el fons som tots, ens afecta a la capacitat de compra que tenim, és a dir, a les limitacions que tots tenim tant a les nostres nòmines, com són el menjar o el col·legi, la llum és una cosa obligatòria i no podem escollir si seran 20 o 25 euros, que respectivament deixaré de gastar amb el comerç en general. La primera partició també va directe a la generació de riquesa del comerç per què els consumidors no poden consumir, però l'altra derivada molt important és que sobretot a determinats tipus de negocis com poden ser alimentació, la partida de la llum és una partida molt important per ells, en aquest sentit no poden repercutir en l'increment del preu de venda perquè tots sabem que la situació actual fa que haguem d'ajustar moltíssims els nostres marges i això provoca que les companyies siguin menys competitives. Una companyia que no té beneficis no pot invertir i si no ho pot fer, tampoc pot generar.

A les nits hauràs observat al cel un punt molt brillant, es tracta de Júpiter. Parlarem amb l'Antonio Bernal, astrònom de l'observatori Fabra.

- Júpiter es veu amb molta claredat durant aquests dies.

Si, s'està veient molt bé en aquest moment, estem a la millor època per observar-lo, és més, a la part dreta també podrem observar Saturn d'una manera més feble i precisament aquesta nit estarà molt a prop de la lluna. Hem de tenir en compte que està en direcció sud.

- Recenment s'han vist unes imatges d'una explosió a Júpiter amb un diàmetre més gran que el nostre planeta. Que va ocórrer?

Algun cos va impactar contra Júpiter, de fet ja ha passat en anteriors ocasions. Al juliol de l'any 1994 va impactar l'estel Shoemaker-levy 9, des de llavors s'han registrat d'altres. L'any 2010, un senyor va registrar un altre des d'Australia, en tota la història telescòpica de Júpiter s'han registrat uns 6 o 7. Des de la terra es pot percebre com una espurna blanca que dura un parell de segons i desapareix, llavors això és un cos que impacta contra Júpiter que es fica a dins de l'atmosfera on s'eleva la temperatura a causa de la velocitat.