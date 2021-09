Avui hem tractat els següents temes:

El mercat de l'Habitatge a Catalunya creix en aquest segon trimestre, s'han assolit 22.000 compravendes, és el màxim dels últims catorze anys. Analitzarem tot això amb el Juan José Aguilera, director de relacions institucionals de l'API de Barcelona.

-Ha sorprès aquesta pujada de compravenda en l'Habitatge Catalunya?

En realitat ja vèiem en els darrers trimestres que estàvem sortint de la crisi de la covid amb prou força i amb un nombre molt important de compravendes. De fet aquesta crisi ha posat el focus en els nostres habitatges, durant el període de confinament com també després de les restriccions de mobilitat, hem fet una consultoria d'on vivim i on tenim els nostres immobles, això ha provocat que tinguem ganes de millorar, de rehabilitar o fer canvis, és a dir, hem pres consciència d'on vivim.

Las vacunas están demostrando su eficacia de forma clara con la reducción de mortalidad o de sufrir una covid-19 grave. Pero aún queda mucho por hacer. Las cifras de personas vacunadas con la pauta completa en España es excelente aunque todavía quedan unos puntos débiles que resolver. Aumentar la ratio de vacunados de 20 a 35 años y aprobar una vacuna para los menores de 12 años.

¿Porqué aún no hay una vacuna para los menores de 12 años?

En 'Herrera en COPE' Cataluña hemos hablado con el director clínico de pediatría del hospital Germans Trias de Badalona, el doctor Carlos Rodrigo. “Cierto que aún no hay una vacuna aprobada para los menores de 12 años y esto lo que demuestra es la seguridad que se aplica en estos protocolos de medicamentos” explica Rodrigo. “Las vacunas que ahora están usándose, probablemente, serán válidas para este sector de población pero sencillamente lo que ocurre es que aún no hay terminados ensayos clínicos al respecto. Los ensayos se focalizaron el la población diana sensible del virus”, dice el pediatra del Gemans Trias.

El doctor ha tenido también un mensaje para aquellas personas que se creen el bulo que dice que las que se están usando ahora son vacunas experimentales: "Nada más lejos de la realidad y esta es una de las pruebas. Si no hay estudios clínicos al respecto no se aplica la vacuna”.