Avui hem tractat els següents temes:

El Departament de Salut busca idees per convèncer els joves que es vacunin, amb especial atenció a la franja d'entre 20 i 35 anys.

De les vacunes disponibles, només se n'està posant el 15%, i hi ha un milió i mig de dosis que no s'estan administrant. A més de les trucades que s'estan fent, Salut està parlant amb 'influencers' i amb altres departaments per aconseguir arribar al públic més jove, perquè la tardor preocupa.

Ara bé, en demanar-li sobre l'ús del passaport covid, no ha considerat "adient" utilitzar l'estratègia de França, però en tot cas ha considerat que hauria de ser l'Estat qui regulés aquesta qüestió. També s'ha mostrat reticent a reobrir l'oci nocturn.

Dissabte, Fira de Barcelona tenia 7.000 cites disponibles per vacunar-se i només es van posar 2.000 vacunes. S'ha adreçat especialment al col·lectiu més jove, que té una cobertura vacunal més baixa.

A més de recordar-los que evitaran les quarantenes i que no perdran diners si són autònoms, la secretària ha donat dades per demostrar que la covid sí que afecta els joves i pot ser greu.

El departament d'Educació treballa per cobrir la gran demanda de cicles mitjans i superiors de Formació Professional (FP) que s'ha registrat enguany.

El seu conseller, Josep González-Cambray, ha explicat que estan estudiant com poden donar resposta a les 24.000 peticions que resten pendents.

De moment, s'han alliberat un total de 8.000 llocs (4.000 als cicles mitjans i 4.000 als superiors) per part d'aquells alumnes que tenien plaça, però no s'han matriculat finalment. Ara, amb "la foto real", Cambray ha obert la porta a un possible increment, un cop s'hagi analitzat la situació de cada cicle, en els diferents municipis.

"Havíem d'esperar la matrícula, que es va tancar ahir, i ara podrem prendre les decisions que facin falta perquè la majoria d'alumnat pugui accedir al cicle que ha triat", ha apuntat el titular del departament. Així, ha subratllat que "en els casos on es pugui" s'incrementarà l'oferta fins al 8 de setembre. "Aquest any s'ha registrat una demanda excepcional per diferents motius i li donarem la millor resposta possible", ha afegit.

