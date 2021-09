Avui hem tractat els següents temes:

Els empresaris de l'oci nocturn han organitzat aquest dimecres una acampada a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al Govern un calendari de reobertura. El sector vol tornar a obrir amb un 50% de l'aforament, com a mínim, en l'horari habitual i amb l'activitat de ball a les discoteques.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, ha demanat a l'Executiu que deixi fer la feina als empresaris i els hi doni "eines" per fer-la bé. Una d'aquestes és el certificat covid, que acredita que les persones han passat la malaltia, tenen la pauta de vacunació completa o disposen d'un test negatiu abans d'entrar al local. L'objectiu és minimitzar el risc de contagi i garantir així una reobertura "controlada" del sector.

Amb la variant delta predominant i cada cop més població vacunada, especialistes apunten que un dels principals reptes de la segona tardor pandèmica serà detectar ràpid el virus i proposen cribratges a les escoles i en la població general.

Altres reptes, mantenir les mesures bàsiques de la covid i no voler córrer a l'hora d'aixecar restriccions, així com adaptar el sistema sanitari perquè no s'hagi d'ajornar més activitat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'epidemiòleg Daniel López-Acuña sobre aquests reptes, com el de la nova soca sudafricana.

Les prediccions apuntaven que la immunitat de grup del coronavirus arribaria amb el 70% de la població vacunada i que aquesta xifra podria assolir-se a finals d'estiu a l'estat espanyol -de fet, Sanitat ha anunciat que s'hi arribarà entre aquest dimarts i dimecres-.