Avui hem tractat els següents temes:

-El Maresme viurà aquesta nit un fet històric. La fi dels peatges de la C-32 nord.

Ha començat l'aixecament de barreres a les autopistes catalanes després que els conductors del país hagin hagut de pagar durant dècades per accedir a les vies de circulació ràpida.

La concessió de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33 acabava a la mitjanit i el govern estatal havia anunciat feia mesos que no es renovarien. Tres hores i mitja abans del compliment del termini, però, ja s'han eliminat els peatges de la Jonquera i la Roca del Vallès.

De forma progressiva s'hi aniran afegint la resta. Tot i això, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha recordat aquesta mateixa tarda, també des de la Roca, que l'eliminació de la barrera física no implica que els conductors deixin de pagar per circular.

Hem parlat del tema amb el president de l'associació Salvem el Maresme, Antoni Esteban.

-Té continuïtat la consulta de salut telemàtica?

El 2015, com a part de la carpeta personal de salut coneguda com La Meva Salut, es va incloure l'eConsulta per a tots els habitants i els professionals d'atenció primària de Catalunya.

Un estudi dut a terme per la Universitat Oberta de Catalunya i l'Institut Català de la Salut (ICS), de la Generalitat de Catalunya, revela la bona predisposició dels professionals a continuar fent servir aquest servei en un context post-COVID-19.

En l'anàlisi, publicat en accés obert al Journal of Medical Internet Research, l'equip investigador valora la implementació del sistema entre personal sanitari i persones usuàries, així com la utilitat que té avui dia.

La importància de l'eConsulta durant la pandèmia

L'eConsulta és una eina de teleconsulta asincrònica, és a dir, una eina de comunicació digital que no requereix presencialitat ni coincidència en el temps.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Permet a la ciutadania enviar consultes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu al seu metge o metgessa de capçalera o al seu infermer o infermera d'atenció primària i rebre resposta en un termini màxim de 48 hores en dies laborables. L'eina permet enviar fitxers adjunts, com ara fotografies i altres documents, que es poden incorporar a la història clínica del pacient per decisió del professional sanitari.

Tot i que l'eConsulta complementa l'atenció presencial, l'ús d'aquesta eina ha augmentat de manera molt significativa durant la pandèmia i ha facilitat la resposta a l'alta pressió del sistema de salut.

"La telemedicina s'ha convertit en una pràctica clínica necessària, tant per oferir atenció als pacients amb COVID-19 de manera segura com per continuar atenent les consultes rutinàries d'atenció primària", explica Francesc Saigí, investigador del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC), professor dels Estudis de Ciències de la Salut i col·laborador de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya.