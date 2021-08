Avui hem tractat els següents temes:

-Vacunar abans de la tornada a l'escola?

Els alumnes es podran treure la mascareta al pati si no es barregen amb altres grups. Aquest és un dels canvis que s'introdueixen de cara al proper curs escolar respecte a les pautes de l'anterior.

Els estudiants amb pauta completa no s'hauran d'aïllar encara que siguin contacte estret.

"Adaptem les mesures, no les relaxem". Així s'ha expressat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en roda de premsa amb el titular de Salut i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Es mantindran les principals mesures, amb l'ús de la mascareta i l'organització en grups bombolla. Això sí, es permetrà l'entrada dels pares a les escoles i també l'adaptació a P3 i a P4. Aquestes mesures estaran vigents tot el primer trimestre.

Hem parlat de la vacunació a les escoles, entre d'altres preguntes, amb el doctor Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia. (audio)

-Es podria haver evitat el caos de les festes de Sants?

El tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat que l'actuació policial davant els botellots que s'han produït els darrers dies al Parc de l'Espanya Industrial de Barcelona ha estat "molt professional i continguda".

Les imatges els han "preocupat molt" i ha afegit que la situació és "complicada". Ha volgut situar els fets en el context d'imatges similars de la costa catalana, Sant Sebastià, Sevilla i Madrid. Batlle ha conclòs que la solució a curt termini és apel·lar al civisme de la ciutadania, i a mitjà i llarg termini considera que convé fer una reflexió sobre el model d'oci nocturn a Catalunya.

Batlle ha qualificat el que ha passat les tres darreres jornades al parc de l'Espanya Industrial com "un punt preocupant d'inflexió" després d'un mes d'agost "relativament normal" i que les festes de Gràcia i Sants haguessin transcorregut fins aquest moment amb "certa normalitat".

"Ho hem de rebutjar, ens preocupa i hem de trobar els elements de correcció", ha afegit. En aquest sentit, ha dit que "el que cal és fer primer una apel·lació al civisme de la ciutadania i després una reflexió al voltant de com volem organitzar l'activitat de la nit a la ciutat i al país".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El tinent d'alcalde ha explicat que considera que l'actuació policial ha estat "molt professional i continguda, perquè sempre s'ha d'evitar que el remei sigui pitjor que la malaltia". Ha advertit també que el dispositiu no es pot fer "créixer indefinidament".

Pel que fa a la conveniència o no d'un nou toc de queda, Batlle ha insistit que és l'autoritat sanitària que haurà de decidir. "No podem supeditar la restricció de drets i llibertats a altres qüestions que no siguin les estrictament sanitàries", ha reblat.

Hem parlat del tema amb el portaveu del sindicat SAPOL de GUB. Jordi Rodríguez. (audio)