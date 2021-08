Avui hyem tractat els següents temes:

-El canvi climàtic farà desaparèixer la costa catalana més baixa

Un canvi climàtic es defineix com la variació en l'estat del sistema climàtic terrestre, format per l'atmosfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera i la biosfera, que perdura durant períodes de temps prou llargs (dècades o més temps) fins a aconseguir un nou equilibri. Pot afectar tant els valors mitjans meteorològics com a la seva variabilitat i extrems.

Els canvis climàtics han existit des de l'inici de la història de la Terra, han estat graduals o abruptes i s'han degut a causes diverses, com les relacionades amb els canvis en els paràmetres orbitals, variacions de la radiació solar, la deriva continental, períodes de vulcanisme intens, processos biòtics o impactes de meteorits.

El canvi climàtic actual és antropogènic i es relaciona principalment amb la intensificació de l'efecte d'hivernacle degut a les emissions industrials procedents de la crema de combustibles fòssils.

Hem parlat del tema amb l'Aitor Castro del centre tecnològic ASRI Espanya.

-Fi del peatge a la C-32 nord. I l'allargament?

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) estima que l'alliberament dels peatges de les autopistes AP-7 i AP-2 suposarà un estalvi per als usuaris de fins a 752 MEUR anuals. Amb el volum actual de viatgers l'estalvi seria de 515 MEUR, però amb la nova realitat es preveu un augment dels desplaçaments per aquestes vies.

Les autopistes s'alliberen el pròxim 31 d'agost i a partir de l'1 de setembre es podrà circular sense pagar en un total de 477 quilòmetres –262 quilòmetres de l'AP-7 i 215 quilòmetres de l'AP-2– després de més de mig segle de peatges. Fins al 2018, quan es van alliberar els primers trams d'autopista, Catalunya era el territori amb més quilòmetres en vies de pagament, un 52% del total.