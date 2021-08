Avui hem tractat els següents temes:

-Augmenten les fractures per manca d'exercici físic durant la pandèmia

L’Hospital Sant Rafael de Germanes Hospitalàries ha constatat un augment de les fractures i un agreujament dels problemes osteoarticulars degeneratius, com ara el mal d’espatlla, d’esquena o de genoll, a causa de la pandèmia.

El confinament, primer, i la por a contraure la Covid-19, després, ha limitat la pràctica d’exercici físic i ha provocat un deteriorament important en la salut de la població, especialment de la gent gran o amb discapacitat física.

Per això, des del Servei de Rehabilitació de l’Hospital s’anima a aquestes persones, ara que la coberta vacunal entre aquests col·lectius és elevada, a sortir de casa, tornar a practicar exercici físic i recuperar l’activitat social, sempre sota un estricte compliment de les mesures preventives i seguint les recomanacions sanitàries.

“Durant el confinament, la gent gran ha deixat d’anar al gimnàs i al casal, no s’ha desplaçat per anar a buscar els néts a l’escola i, fins i tot, ha evitat sortir a comprar o a passejar”, explica Álex Pasarín, cap de Rehabilitació de l’Hospital Sant Rafael. “I, quan ho han pogut tornar a fer, molts no s’hi han atrevit per por de contraure la Covid-19”, assegura.

Segons l’expert, aquesta baixada tan sobtada i significativa dels nivells d’exercici i activitat física explica l’augment de problemes osteoarticulars degeneratius, com ara el mal d’esquena, d’espatlla o de genoll.

“Aquests tipus d’afectacions representen un 70 % de les visites a l’especialista i, en el moment que els pacients van començar a tornar a les consultes, vam constatar que, en un 90 % dels casos, la seva condició física havia empitjorat durant la pandèmia”.

Pastisseria Kessler és una de les pastisseries més antigues i emblemàtiques del barri de Sants de Barcelona. Amb els seus 50 anys d’història, sacrifici i esforç, s’ha concentrat en l’elaboració de pastisseria artesana de qualitat.

Fa 70 anys, Teresa Kessler i Josep Galimany, el fundadors de la pastisseria, van començar aquest negoci familiar.

Amb el pas del temps i després d’un salt generacional, han propiciat la introducció de noves tecnologies i pastisseria moderna però mantenint sempre els productes clàssics de tota la vida i les tendències de sempre.

Des de fa 24 anys, la pastisseria està a mans del fill de la parella fundadora, Joan Galimany Kessler que continua la mateixa política dels seus pares per oferir els productes de qualitat als seus clients de sempre.

Carles Galimany i Judit Galimany, els fills de Joan, també han estat sempre uns emprenedors avançats que han mirat al futur i han considerat com a exemple el seu pare per tirar endavant aquest negoci.