Avui hem tractat els següents temes:

-Per què els jutges rebutgen el toc de queda?

Els municipis gironins que perdran el toc de queda a partir d'aquest divendres veuen bé la mesura i diuen que cal tornar a la normalitat, tot i que demanen prudència a la població.

El Govern ha aprovat aquest dimarts la pròrroga de les mesures, a excepció del confinament nocturn, que decaurà a les 19 poblacions on encara era vigent.

A les comarques gironines, la decisió afecta Banyoles, Celrà, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí. Alguns dels seus alcaldes creuen que després que el TSJC tombés l'ampliació del toc de queda, la mesura havia quedat "molt desvirtuada". En aquest sentit, els alcaldes afectats demanen "col•laboració" a la ciutadania i fan una crida a avançar en la vacunació.

A partir de divendres, cap municipi de Catalunya tindrà toc de queda. Tampoc les poques poblacions gironines que encara el mantenien. Els seus alcaldes veuen bé la mesura perquè creuen que indica que les dades estan millorant. Afirmen que cal anar tornant mica en mica a la "normalitat" però demanen prudència a la ciutadania.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, afirma que la decisió del Govern els "iguala" a la resta de municipis catalans però avança que continuaran treballant en la conscienciació de la gent. "Cal continuar amb les mesures preventives perquè no només té conseqüències per la seva salut sinó també per a la l'economia del municipi", insisteix. "No volem que tornin a tancar comerços i restaurant i per això és necessària la col•laboració de tothom", afegeix.

Hem parlat del tema amb el Josep Mª Aguirre, professor de dret administratiu de l'UdG.

-Envellir vi en àmfores sota el mar

Un projecte vitivinícola va submergir divendres passat 100 àmfores de vi a les aigües del Port de Tarragona com a mètode per envellir vins elaborats per cellers del Priorat i la Terra Alta.

La iniciativa està impulsada per l'empresa S'Àmfora i es basa en analitzar de quina manera envelleix el vi submergit dins el mar i de quina manera evoluciona de manera natural. "“el vi en àmfora marina envelleix més ràpidament que en terra ferma i li atorga unes condicions organolèptiques molt diferents gràcies a un procés d’immersió que el preserva totalment de la llum i n'afavoreix la seva recirculació amb un moviment constant sota el mar”, ha destacat Xavier Belda, un dels líders de la iniciativa. La previsió és que estiguin un any sota l'aigua.

El projecte també aprofitarà per submergir olis i vermuts. La zona escollida per enfonsar les àmfores està ubicada dins el parc subaquàtic que gestiona la Societat d'Explotacions Submarines (SES). Aquest és l'únic parc submarí de l'Estat, una zona destinada –des de l’any 1994- a l'enfonsament d'embarcacions.

Entre altres vaixells enfonsats hi destaca el Dragonera. Una gran embarcació i altres estructures que actuen com a biòtops, que preserven més de 250 espècies.