Avui hem tractat els següents temes:

-Com afecta la Covid persistent a les persones que la pateixen?

La COVID-19 persistent (o, senzillament, COVID persistent) descriu símptomes (i/o alguns signes) persistents o seqüeles a llarg termini de la COVID-19 en què un 10 a un 20 per cent de les persones que han estat diagnosticades de COVID-19 experimenta una sèrie de símptomes que duren més d'un mes i un 2,3% (1 de cada 44 persones) informa que té símptomes que duren més de 12 setmanes.

Com que no hi ha una definició científica establerta per la COVID persistent, així hi ha qui entén que les seqüeles no s'han de considerar com a part de les la COVID persistent, i haurien de ser consignades com a tals; incloent només els símptomes apareguts durant la COVID i que continuen persistint; així la insuficiència cardíaca que hagi pogut aparèixer com a conseqüència d'un infart per trombosi durant la COVID aguda no es consideraria COVID persistent.

Tampoc s'haurien d'incloure aquelles simptomatologies existents prèviament a contraure la COVID i que han empitjorat o aquells quadres clínics no presents amb la COVID de la fase aguda i que han aparegut després (que s'anomenarien patologies COVID-19 post-viral o post-infecciós).

Aquests símptomes a llarg termini inclouen fatiga i debilitat muscular, mals de cap, dispnea (descrita habitualment com "falta d'alè"), anòsmia, febreta, disfunció cognitiva i, més rarament, pèrdua de cabell.

Entre un 10 i un 20 per cent de les persones que han estat diagnosticades de COVID-19 presenten una sèrie de símptomes que duren més d'un mes.

Aproximadament el 2% de les persones declara tenir símptomes que duren més de 12 setmanes, la qual cosa s'anomena síndrome post-COVID-19.

El que va començar amb uns 20 simptomes presents als afectats porta ja més de 200.

Hem parlat del tema amb la Silvia Soler, portaveu dels afectats per la Covid persistent.

-Qui controla l'aigua de les platges?

L’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable de realitzar durant la temporada de bany el control de la qualitat de les zones de bany, que inclouen platges i zones de bany interior, que es controlen la majoria d’elles des de l’any 1990.

L’ACA duu a terme aquest control aplicant el protocol de vigilància i informació de l'estat de les aigües de bany mitjançant inspeccions ambientals periòdiques i recollida de mostres d’aigua de bany que s’analitzen, amb una freqüència mínima quinzenal, als laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut per avaluar la seva qualitat microbiològica de conformitat amb la Directiva 2006/7/CE i el Reial decret 1321/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Per poder realitzar aquest protocol existeix una extensa xarxa de punts de control repartits per les platges de tot el litoral català. D’acord amb els resultats obtinguts es qualifiquen les aigües de bany i s’informa als ajuntaments i municipis, als mitjans de comunicació i a la ciutadania.

Hem parlat d'aquest tema amb la Mariona Torres de la unitat d'aigües costaneres de l'ACA.