Aquests són els temes que hem tractat avui:

-L'oci nocturn demana obrir davant el final del toc de queda

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tombar el toc de queda nocturn a la majoria dels municipis on el Govern ho havia demanat, ja que la mesura, creu, "no responia a criteris de salut, sinó únicament d'ordre públic".

En un comunicat, la Fecasarm insisteix que els locals d'oci nocturn legals són "l'única alternativa" als botellots i les festes il·legals. Per això, reclama que s'accepti la proposta del sector de permetre que els locals a l'aire lliure obrin fins a les 3.30 h, amb mitja hora per desallotjar. A més, també avisa que en un màxim de 15 dies caldria tenir el protocol per reobrir els espais interiors tancats amb seguretat.

El protocol que defensa la Fecasarm implica incloure com a requisit previ per accedir als locals d'oci nocturn haver passat un test previ negatiu, tenir la pauta completa complerta de vacunació o haver passat la malaltia en els sis mesos previs.

"Després de la resolució del TSJC exigim a la Generalitat encara amb més contundència una rectificació immediata pel que fa als horaris d'activitats recreatives musicals i restriccions a les mateixes, atès que si no ho fa, la situació serà encara més insostenible que fins ara", ha afirmat el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas a Herrera a COPE Catalunya.

-Quina és la realitat pràctica del 5G?

Igual que ha ocorregut amb moltes altres millores tecnològiques, el 5G ja és aquí, i ho farà per a quedar-se, més enllà de les guerres tecnològiques entre la Xina i els Estats Units.

La implantació de la xarxa mòbil de cinquena generació canviarà la manera de comunicar-nos, multiplicarà la capacitat de les autopistes de la informació i possibilitarà que objectes quotidians, des de la nevera fins als automòbils, puguin connectar-se (amb nosaltres i entre si) en temps real.

El seu desplegament suposa una autèntica revolució tecnològica que permetrà, per exemple, realitzar intervencions quirúrgiques teleasistides, desplegar noves flotes de vehicles autònoms i coordinar els treballs agrícoles través de sensors instal·lats en diferents punts d'un camp de cultiu.

Hem parlat del tema amb el José luís Marzo, professor d'informàtica de l'UdG i expert en xarxes de computació.