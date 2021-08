Avui hem tractat els següents temes:

-La infecció per sars-cov-2 genera anticossos més enllà d'un any

Entendre el funcionament i desxifrar la durada de la immunitat natural contra el SARS-CoV-2 ha sigut un objectiu prioritari des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19.

Ara, amb l’aparició de noves variants del SARS-CoV-2 capaces d’evadir el sistema immunitari, és encara més necessari. En ampliació a estudis realitzats anteriorment, personal investigador d'IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació "la Caixa" i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya–, en col·laboració amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), demostra en un nou estudi que la majoria de les persones que han passat la COVID-19, independentment de la gravetat dels símptomes, presenten anticossos neutralitzants –és a dir, amb efecte protector– més enllà d’un any després de la infecció.

L’equip científic ha observat que, tot i que en el cas dels pacients hospitalitzats la producció d’anticossos és superior, la seva capacitat de bloquejar noves variants del SARS-CoV-2 es veu més afectada en comparació a la dels pacients asimptomàtics o amb simptomatologia lleu, que generen menys anticossos però més protectors.

No obstant, la vacunació ha implicat en tots els individus de l’estudi un augment en els seus nivells d’anticossos, arribant aquantitats molt similars entre tots ells.

“Es tracta d’un dels seguiments més llargs fets fins el moment en persones que han passat la COVID19”, explica Julià Blanco, investigador IGTP a IrsiCaixa a Herrera a COPE Catalunya. “Durant poc més d’un any, hem analitzat la capacitat protectora dels anticossos d’un grup de persones amb simptomatologia molt heterogènia i hem vist que la severitat de la malaltia és la que determina la magnitud i efectivitat de la resposta immunitària enfront el SARS-CoV-2”, afegeix.

-El calvari de les residències durant la pandèmia

Els departaments de Salut i Drets Socials han modificat el protocol covid a l'entorn residencial i permetran als interns tornar a fer passejos i sortides inferiors a tres dies, sempre que només es relacionin amb una bombolla de convivència. També com a novetat respecte l'actualització del 4 d'agost, els residents que hagin estat contacte estret d'un cas positiu de covid-19 però portin ja la pauta completa continuaran sense haver de fer quarantena però se'ls farà una PCR el primer dia, el dia 7 i el dia 15. Les conselleries ja han comunicat les noves mesures als centres davant la millora de les dades amb l'objectiu que es puguin posar en funcionament a partir d'aquest dimarts.

Es reprenen les sortides dels residents de menys de tres dies, sempre i quan es relacionin amb una sola bombolla de convivència. En el cas de passejades o sortides d'unes hores, es recomana que siguin en espais oberts.

Es mantenen les sortides de tres o més dies com fins ara. Els familiars que vagin a buscar els residents hauran de signar una declaració responsable i donar negatiu de coronavirus en un test d’antígens.

Els familiars que visitin un resident han de donar negatiu en un test d'antigen, mesura aplicada ja en les darreres setmanes, i també es manté la limitació de dues persones com a màxim per visita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cas de brot entre els residents, es manté l'aïllament de deu dies per als casos confirmats. Els que no siguin casos confirmats i estiguin correctament vacunats no hauran de fer quarantena, però sí que se'ls haurà de fer PCR.

Els treballadors que siguin casos estrets d'un positiu seguiran treballant si les PCR periòdiques surten negatives.

Les mesures s'apliquen a partir d'aquest dimarts i per als propers 14 dies i s'han pogut introduir després que s'hagin reduït els casos de covid-19 en les darreres setmanes, si bé la incidència encara és elevada, tant a la comunitat com a les residències.

Hem parlat sobre la situació a les residències amb el director de la residència La Torre de Fontcoberta a Girona, Salvador Costa.