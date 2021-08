Avui hem tractat els següents temes:

-Com serà la vacuna espanyola?

La farmacèutica catalana Hipra té previst iniciar la comercialització de la seva vacuna contra la covid-19, encara en fase experimental, abans de l'estiu vinent. "No hauríem d'anar més enllà", ha assegurat aquest dijous la directora de Registres i d'I+D de la companyia, Elia Torroella. Aquest seria l'escenari més pessimista, mentre que el més optimista contempla iniciar la distribució del vaccí a principis de 2022. Torroella ha explicat que el laboratori amb seu a Amer començarà a produir de forma massiva la vacuna a partir d'aquest octubre, a l'espera de rebre l'autorització de les autoritats sanitàries "Hem d'assegurar que tindrem suficients unitats per distribuir quan s'aprovi la vacuna", ha apuntat.

Torroella també ha explicat el funcionament de la vacuna d'Hipra, a base de proteïnes recombinants, una tecnologia que no es troba en cap dels vaccins que fins ara han rebut el vistiplau de l'Agència Europea de Medicaments. "En el fons aconsegueix el mateix que les altres vacunes, però ho fa d'una forma diferent; en el nostre cas, l'organisme té menys feina per generar una resposta immunitària", ha explicat. "És per això que també són vacunes que triguen més a desenvolupar-se", ha afegit.

La directiva també ha detallat que seran necessàries dues dosis per aconseguir la immunitat, tot i que també pot actuar com a dosi de recordatori. Entre la primera i segona hauran de passar 21 dies.

Alhora, Torroella ha explicat que l'empresa ha desenvolupat una plataforma que els permetrà adaptar-se a les noves variants del virus. Per ara, la seva vacuna està basada en dues proteïnes recombinants de les variants alfa i beta, és a dir, les variants britàniques i sud-africanes.

La vacuna d'Hipra s'haurà de conservar en temperatures d'entre 2 i 8 graus centígrads, una característica que, segons Torroella, "facilita enormement la distribució", sobretot en països que tenen problemes per poder guardar vaccins que requereixen congeladors. "Creiem que tenim una molt bona proposta per controlar la pandèmia", ha subratllat.

Hipra és la primera empresa de l'Estat que rep l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per dur a terme un assaig clínic en humans d'una vacuna contra la covid-19. Les proves es faran en diversos centres hospitalaris, i hi participaran persones que tinguin entre 18 i 39 anys.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat sobre el tema, entre d'altres, amb el doctor Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia.

-La coordinadora de residències 5+1 es queixa de la situació dels seus familiars

Un total de 111 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 87 centres de gent gran; 15 centres per a persones amb discapacitat; 1 centre de salut mental i 8 en altres recursos residencials, com centres d'infància, per a persones en risc d'exclusió i d'altres.

Hi ha 399 residents que són positius de covid (un 0,7% del total, la gran majoria asimptomàtics o amb símptomes lleus. L'última setmana, del 6 al 12 d'agost, hi ha hagut 57 defuncions i 82 ingressos hospitalaris. Quant als professionals, 393 han donat positiu (un 0,8% del total) els últims 14 dies, 5 estan ingressats a l'hospital i 1 és a l'UCI.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 339 casos actius (un 0,7% dels residents) en 87 residències i 330 professionals afectats (un 0,9% del total). Als centres per a persones amb discapacitat hi ha 46 casos actius entre els residents (un 0,7% del total) en 15 residències i 50 professionals (un 0,7% respecte al total).Pel que fa als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental hi ha 1 cas actiu de residents (un 0,1% del total) en 1 residència i 6 professionals afectats (un 0,9%).

Del total de 1.023 residències de gent gran tot Catalunya, hi ha 91 centres (el 8,90%) amb casos actius de coronavirus, aparició de nous casos i brot en investigació. Per contra, 757 centres (el 74%) no tenen cap cas de covid-19.

La resta de centres, 175 (el 17,11%) presenten casos positius però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament dels espais de la residència.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la presidenta de la coordinadora 5+1, MªJosé Carcelén.