Avui hem tractat els següents temes:

L'exigència de certificats de vacunació als països veïns, o la necessitat de disposar d'ells per a viatjar sense haver de sotmetre't a quarantena al retorn, ha fet florir en la dark web un mercat negre de certificats falsos.

En Migdia en COPE Catalunya hem parlat amb el director tècnic de Check Point per a Espanya i Portugal, Eusebio Nieva “així com en el seu moment hi havia vendes de vacunes falses en la dark web ara ocorre el mateix amb els certificats. Si hi ha oportunitat de negoci els delinqüents es posen en marxa per a intentar treure profit. El nombre d'usuaris que s'uneixen a grups amb proves i certificats fraudulents continua augmentant dràsticament en els últims dies. Això es tradueix en què el nombre d'usuaris registrats en canals de comunicació amb certificats falsos es multiplica per 10 i en alguns casos fins i tot més.” explica Neva.

El certificat neix amb la intenció de controlar la circulació impune del virus a través de persones asimptomàtiques que no s'hagin realitzat cap mena de prova.

A Espanya encara que algunes comunitats, com Canàries, la justícia ha desestimat la seva aplicació. A Catalunya es descarta, ara com ara, com a mínim fins que tota la població hagi tingut accés a les vacunes.

Aquest segon trimestre de l'any va haver-hi 19,7 milions d'ocupats. Són més d'un milió d'ocupats més que un any abans (+5,7%). Aquest increment serveix per a recuperar el 90% de les ocupacions perdudes fa un any i interromp una sèrie de quatre trimestres consecutius amb destrucció interanual d'ocupació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Javier Blasco, director de l'Adecco Group Institute: “Les dades del segon trimestre han resultat millors dels esperats, la qual cosa assenyala que l'economia es recupera amb vigor. Encara que diversos elements juguen a favor de la continuïtat de la recuperació (avanç del pla de vacunació, millora del turisme internacional, reducció del nombre de persones en ERTO, recuperació de l'economia global i la política súper expansiva del BCE), els riscos continuen sent elevats. El primer d'ells, l'aparició de nous ceps potencialment immunes a les vacunes. Tampoc pot oblidar-se que l'economia global es recupera sobre la base d'estímuls fiscals i monetaris extraordinaris, per la qual cosa no pot donar-se per garantida la seva continuïtat.”.