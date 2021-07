Avui hem tractat els següents temes:

Metges de Catalunya (MC) avisa al Departament de Salut que, en cas que es cancel·lin les vacances del personal facultatiu dels centres hospitalaris i d’atenció primària per la tensió assistencial provocada per la cinquena onada de la covid, el sindicat recorrerà a instàncies jurídiques i farà front a la mesura "per totes les vies possibles".

Per a l’organització, aquesta decisió seria "un punt d’inflexió" que trencaria els consensos que hi ha hagut fins ara entre l’Administració i els professionals del sistema sanitari.

En aquest sentit, MC retreu a Salut i al Govern la manca de planificació i preparació davant una variant del coronavirus coneguda i molt més contagiosa que podia afectar especialment la població jove, amb menor percentatge de vacunació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el vicesecretari general de Metges de Catalunya, el doctor David Arribas "Es van prendre decisions equivocades i precipitades, es van permetre reobertures, viatges i activitats massives que han facilitat la transmissió del virus. Ara no es pot fer recaure aquella irresponsabilitat sobre les esquenes dels facultatius, que estan esgotats i amb un estat anímic molt baix", assegura.

Hi ha els qui, malgrat no tenir coneixements borsaris, s'atreveixen a aconsellar sobre les accions que has de comprar a la borsa. O que es consideren superiors a la resta dels col·legues de feina encara que els resultats no els avalin. Hi ha els qui pensen que tenen un do per a la comèdia o que les seves habilitats per al cant són extraordinàries quan clarament no és així. Pateixen l'anomenat efecte Dunning-Kruger , o efecte del "cunyat", que consisteix a no calibrar adequadament les habilitats reals i valorar-les massa positivament. "De vegades som feliçment inconscients de la nostra incompetència, la qual cosa és una manera bonica de dir que vivim feliços sense saber la veritat", afirma Marta Calderero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC a Herrera a COPE Catalunya.

Com explica la professora de la UOC, van ser els psicòlegs David Dunning i Justin Kruger els qui van descobrir que sembla que ens tornem miops quan es tracta de percebre les nostres limitacions, una troballa que els va valer el premi Nobel.