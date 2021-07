Avui hem tractat els següents temes:

Si alguna cosa esperen els empleats quan arriba juny és, a més de les anhelades vacances d'estiu, l'inici de la jornada intensiva. Encara que per a molts es tracta d'una qüestió establerta, l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors -encarregat de recollir tota la regulació sobre la jornada de treball- no l'esmenta. Per això, són les pròpies companyies les que s'encarreguen de legislar en aquesta matèria, concretant la seva durada i particularitats, la qual cosa provoca disparitats entre elles.

No obstant això, en el que sí que estan d'acord les empreses és que la càrrega laboral disminueix en l'època estival. Tant és així, que el 45% de les companyies veuen com es redueix significativament el seu volum de treball durant aquest període, segons un estudi de Grant Thornton.

Avui a Herrera a COPE Catalunya, hem tingut a la síndica de greuges, Mª Assumpció Vilà, que després de conèixer retards molt significatius en l’atorgament de subvencions per part de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha recomanat adoptar les mesures necessàries per millorar i agilitzar el procediment d’atorgament de subvencions, amb l’objectiu de reduir els terminis en la resolució de recursos i adequar-se a una bona Administració. D’altra banda, la síndica també ha traslladat a l’ICUB que, si no li resulta possible complir els terminis previstos, informi la part interessada sobre les raons del retard i el termini de temps estimat.

Gairebé un any i mig sense rebre una subvenció atorgada

Una entitat barcelonina s’ha dirigit a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per denunciar que, després de gairebé un any i mig, encara no s’ha efectuat el pagament d’una subvenció municipal atorgada. Afegeix que malgrat haver presentat diverses instàncies, i haver intercanviat correus electrònics i trucades amb l’ICUB, la resposta municipal ha estat que “s’està tramitant”, sense detallar en quin moment del procés s’hi troba.