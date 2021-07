Avui hem tractat els següents temes:

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, el doctor Salvador Macip "Hem de pensar en aquesta pandèmia com una cosa global i no com un problema exclusivament local. El que ocorri als països del nostre voltant ens afectarà tard o d'hora. La variant Delta es va originar a l'Índia i ara és la predominant a Catalunya. El problema és global.

El que pretén el govern britànic amb aquest aixecament de restriccions és arribar com més aviat millor a la immunitat de grup a través del contagi. La mortalitat està controlada amb la vacuna i sembla menys preocupant.

Aquesta maniobra és molt perillosa, és una tirada de daus, primer per la saturació hospitalària i després per les possibles noves variants que sorgeixin. A més circula el virus, més possibilitats que una mutació més perillosa ens arribi."

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la presidenta de la Coordinadora 5+1, MªJosé Carcelén "Algú es creu que l'anunci que es va fer en roda de premsa afirmant que cada visitant havia de pagar la prova PCR és un error? Per descomptat que no és un error, va ser una cosa premeditada. Després es va rectificar però si cola cola." afirma Carcelén "cal deixar clar d'on vénen els contagis en les residències actualment. Del propi personal. Encara hi ha treballadors de residències sense vacunar i són els que tenen proximitat i contacte amb els nostres familiars."

La coordinadora creu que estem davant una retallada de llibertats totalment fora de lloc "per a retallar llibertats com posar en marxa un toc de queda, fa falta que un jutge l'avali. Aquí s'estan restringint les llibertats de les persones majors perquè sí. Se'ls està tractant com si fos un objecte"