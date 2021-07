Avui hem tractat els següents temes:

Demà Dimarts, 20 de juliol, el Consell de Ministres aprovarà la venda lliure i sense recepta mèdica de test d'autodiagnòstic en farmàcies. D'aquesta manera, serà possible comprar proves d'antígens i serològiques de manera ràpida sense passar primer per la consulta d'un centre de salut o d'un hospital.

Com va assegurar la ministra de Sanitat, «l'exigència de prescripció constituïa una barrera» i ara, per la situació epidemiològica actual, es fa «necessari augmentar la capacitat diagnòstica per a identificar de forma més ràpida els casos positius i fins i tot d'asimptomàtics, com està ocorrent en la població de 12 a 29 anys».

El 77,6% de les persones a les UCI per la covid-19 no estan vacunades; el 14,6% havien rebut la primera dosi i el 7,8%, la pauta completa.

Són dades que ha facilitat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha puntualitzat que no estan vacunats perquè encara no havien pogut fer-ho quan es van contagiar o bé per altres motius. El 71% dels pacients ingressats a planta no estan vacunats; el 13% tenen una dosi i el 16%, la pauta completa.

Cabezas ha descrit la cinquena onada com la "tempesta perfecta", amb l'increment de la socialització i l'expansió de la variant delta, que representa el 84% dels casos a Catalunya. En aquesta situació, Salut avança a quatre setmanes la segona dosi d'AstraZeneca.

Sobre les prioritats de vacunació per als propers dies, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recalcat que se centren ara a protegir els majors de 30 anys i a completar la vacunació amb AstraZeneca.