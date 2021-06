Avui hem tractat els següents temes:

Trobar a faltar a Fangoria suposa recordar cançons que t'arrosseguen a la pista de ball. Per a demostrar-ho, una vegada més, Olvido i Nacho, Alaska i Canut, porten una cançó que recobra la seva aposta.

El dia 3 de juliol, al festival jardins de Pedralbes, Fangoria dona el tret de sortida a la seva gira. En aquest concert el grup interpretarà tot el repertori inclòs en el seu nou disc que no es repetirà en el seu posterior gira.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb Alaska sobre les dues estrenes, las de l'EP i la de la gira.

La producció d'aquesta cançó està a càrrec del músic barceloní Guilli Milkyway que està al capdavant de la banda La Casa Azul.

Anteriorment, Milkyway i Juan Sueiro van estar al capdavant de la producció del treball de Fangoria ‘Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000’. Aquell va ser el catorzè àlbum de Fangoria que arribava com a continuació de la seva 'Extrapolaciones y dos preguntes 1989-2000' compost igualment per 15 cançons.

Amb l'estrena de la nova cançó tema arriba també el videoclip oficial dirigit per Diego Ternas que mostra a Nacho i Olvido. Ella acompanyada, com no podia ser d'una altra forma, d'una coreografia àmplia i que ha estat dirigida per Domingo Cortés.

L'aeroport del prat va ser ampliat recentment i està envoltat de paratges protegits mediambientalment. Parlarem amb Lluís Mijoler, alcalde del Prat del Llobregat, un dels municipis més afectats per aquesta nova demanda d'ampliació de l'aeroport.

Cal ampliar l'aeroport?

El que no pot fer és créixer, és a dir, no podem plantejar un creixement de l'aeroport perquè està dintre dels seus límits que en el seu dia ja es van marcar. Quan es va fer l'última ampliació es va dir que no creixeria més perquè l'equilibri a territorial d'aquesta zona metropolitana és realment molt complex i una ampliació de l'aeroport suposaria la destrucció d'espais naturals i construcció en el terreny agrari amb unes presumptes compensacions que tenen un interès general però sense millorar la zona.

Panys que estem reclamant a la Generalitat una especial protecció i que protegeixi aquestes zones per blindar encara més les possibles ampliacions de port i aeroport.

Quan es va fer la darrera ampliació de l'aeroport, es van complir tot els termes que s'havien pactat?

No, encara hi ha compensacions pendents i encara hi ha zones que haurien de formar part dels espais naturals i que encara no s'han afegit. També tenen els compromisos d'inversions com és el manteniment dels espais naturals on hem detectat una baixa intervenció de recursos tant per part de la Generalitat com per part de l'estat. Encara no han dut a terme les compensacions que van prometre en la darrera ampliació i ja pretenen fer una de nova.