Avui hem tractat els següents temes:

La eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los espacios exteriores en España ya tiene fecha: será el sábado, 26 de junio. De hecho, España mantenía una de las restricciones más severas en cuanto al uso de la mascarilla, que ya se había ido relajando en espacios abiertos en otros países europeos.

Francia ha sido el último en dejar sin efecto la obligatoriedad de llevar a los exteriores, excepto en supuestos como actos multitudinarios. El miércoles, Sánchez ya insinuó que el final de esta medida llegaría "pronto". Ahora hay que saber como se concretarán las condiciones. Muchas comunidades, entre las cuales Cataluña, esperaban que el Estado diera el paso el martes pasado durante la Comisión de Salud Pública, pero la decisión se aplazó unos días.

Así que, exceptuando las situaciones de falta de distancia de seguridad y actos multitudinarios, la mascarilla no será obligatoria en exteriores.

¿Es precipitado relajar el uso de la mascarilla en la población?

Las opiniones son diversas. Hay expertos, como el investigador de la universidad de Leicester y profesor de la UOC, Salvador Macip, que tiene claro que las mascarillas en exteriores sirven para más bien poco. La medida, para el investigador, es la más fácil de eliminar.

Arriben canvis en la formació professional amb la nova llei d’FP que està preparant el Ministeri d’Educació. Els alumnes i les alumnes podran realitzar microformacions, cursos especialitzats i elementals d’aproximadament 50 hores lectives en centres oficials.

La microformació serà acumulable, així que els estudiants podran fer els cursos que puguin o vulguin per ampliar el seu currículum acadèmic. En estar dins el sistema educatiu, tots tindran titulació oficial, al contrari del que succeeix a acadèmies privades, un sector dominat en moltes ocasions per l’intrusisme i la mediocritat acadèmica. Per posar-nos al dia hem convidat al Sr. Xavier Massó membre del sindicat de professors de secundària d'ASPEC.