Un darrer estudi conclou que la llet materna de les dones vacunades contra el coronavirus contenen anticossos contra el virus i els nivells són diferents depenent de la vacuna rebuda. Per saber com funciona aquesta bona notícia parlarem amb el Dr. Cèsar Feliu pediatra i membre de Doctoralia.

-És una molt bona notícia que a les mares vacunades transmeten amb la llet materna els anticossos de la covid-19.

La malaltia no es transmet a través de la llet materna, és a dir, una dona amb covid-19 pot donar el pit sense cap problema utilitzant la mascareta i rentant-se bé les mans, no es transmet la malaltia. Un cop superada la malaltia, la vacuna no és una altra cosa que passar la malaltia de manera artificial, el que fem amb la vacuna és generar anticossos i els poden transmetre a través de la llet materna que ajuden a la dona tenir una defensa i una protecció extra davant de la covid-19.

-Anem transmetent els anticossos altres generacions?

Inclús abans de néixer, la mare al final de l'embaràs està transmetent immunoglobulina a través del cordill umbilical i dóna informació al nadó per saber com ha d'afrontar determinades malalties, aquesta immunitat dura al voltant d'un any i per això és molt important tenir els nens ben vacunats.

a arribat l'època de l'any on és de vital importància tenir cura de la nostra pell, un dels grans protagonistes són els protectors solars. Parlarem amb l'Antoni torres, president de FEFAC.

-Quina és la diferència entre un bronzejador i un protector solar?

L'activitat del bronzejador és posar-te moreno i el protector solar et permet bronzejar-te però amb seguretat.

-És aconsellable l'oli que es ven per bronzejar-te?

És absolutament desaconsellable perquè aquests olis tenen un índex de protecció molt baix, ens hem de centrar en el factor de protecció. Aquest factor és un número que indica la capacitat que té el producte de protegir-te de la radiació ultraviolada. Com més baix és el número menys protecció té i a l'inrevés. Va des del zero fins al cinquanta plus, quan et poses un producte que té un índex de foto protecció baix, vol dir que molt poc temps d'exposició solar el teu risc d'aquest faci mal la pell es produeix molt ràpidament. En canvi quan poses un futur protector amb índex de protecció alt fa que augmenti el teu temps d'exposició.