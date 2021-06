Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha preocupació per la nova variant Delta i que popularment es coneix com la variant Índia. Aquesta nova variant és molt més contagiosa i s'espera que hi hagi alguna incidència. Parlarem amb el doctor Ferran Moraga-Llop, vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.

-Sembla que aquesta variant Delta ja està fent de les seves al Regne Unit i s'espera que arribi també al nostre país.

Aquesta variant ara es diu Delta, però es va detectar per primera vegada a l'Índia i hem de tenir en compte que en aquest moment el Regne Unit es fa responsable del 96% dels nous casos. Al nostre país concretament a Barcelona i segons dades que va donar fa uns dies el Dr. Pumarola cap del servei de Microbiologia de l'hospital sanitari de la Vall d'Hebron de Barcelona, cap a finals del mes de maig teníem un percentatge d'un 12% de variants índies dintre de totes les variants estudiades. En algunes zones de Barcelona, particularment a la zona metropolitana nord, aquest percentatge era molt més elevat i per tant hem de sospitar que la variant Índia pot ser la més predominant durant aquest estiu a Barcelona i a Catalunya.

Arriben les activitats d'estiu com és el cinema lliure a la platja. Aquest any està de celebració amb deu anys a les nits d'estiu. Va començar l'1 de juliol i finalitza el 5 d'agost a les platges de Barcelona, Mataró, Palamós i Tossa de mar. Parlarem amb la Juliana Espadano.

-Ja sou uns veterans amb deu anys a l'esquena.

Sí, ja són uns quants anys i estem molt orgullosos de poder viure aquesta experiència.

-Com es trien les platges on es projectaran les pel·lícules?

Vam néixer fa deu anys a la platja de Sant Sebastià de Barcelona i en qüestió de cinc anys s'ha estès a Badalona, Mataró i el Prat. Des de fa dos anys també a arribat a altres punts com Tossa de Mar i Palamós. En realitat és un conjunt de factors els que fan que anem a aquestes platges. Sempre treballem en col·laboració amb els ajuntaments , normalment hi ha una bona acollida i tenim en compte la localització de les platges i els interessos dels patrocinadors.