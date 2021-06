Avui hem tractat els següents temes:

Amb el primer cap de setmana d'altes temperatures en qüestions al canvi climàtic hem de tenir en compte la posició del sol i com ens afecta a la nostra pell. Per saber com ens hem de protegir i quines precaucions Hem de seguir parlarem amb la doctora PriscilaGiavedoni de la societat catalana de dermatologia de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya.

-Quines precaucions hem de seguir?

Si hem de fer esport a l'aire lliure, anar a la platja O jugar un parc amb els nens és recomanable triar l'horari abans de les 10:00 del matí i després de les quatre o cinc de la tarda. Si anem en un horari intermedi on és molt més intensa la radiació ens hem de protegir primer de tot amb roba, barrets, ulleres i per últim la crema solar. Abans de fer res ens hem de fixar en l'índex de radiació, per exemple a Barcelona és de 3 O 4 més durant nou mesos a l'any i a vegades tot l'any, per aquest motiu va bé recordar-ho i començar a implementar-ho com una rutina en el nostre dia a dia.

La tecnologia ben aplicada fa una bona feina. Com és el cas dels drons aquàtics, s'han convertit en el nou sistema de recollida dels residus superficials els ports catalans. Cada vegada som més conscients de la importància de protegir el medi marí, el Clúster de Navegació de Catalunya va llançar l’operació "Netegem els ports" amb l’objectiu de netejar el nivell de les aigües subterrànies de tots els ports catalans en un termini de quatre anys. La prova pilot es realitzarà a Badalona. Parlarem amb el Miquel Guarner secretari general del claustre nàutic català.

-Doncs d'on surt la idea d'utilitzar drons per netejar els ports?

Tradicionalment hi havia feines que es feien de manera manual o utilitzant els mitjans tècnics que hi ha al nostre abast. Avui dia hem passat a netejar la làmina de l'aigua dels fons amb una embarcació que va recollint tot el que troba amb una mena de dron aquàtic que de manera automatitzada navega per l'interior dels ports i va recollint en un dipòsit tot el que va trobant.