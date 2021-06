Avui hem tractat els següents temes:

L'oci nocturn anuncia la seva reobertura a partir del dia 21 de juny fins a les 3:30 de la matinada. Es podrà ballar sense distància, es permetrà el 50% de fonament en interiors i el 100% a l'exterior i per consumir s'haurà de fer assegut. Parlarem amb el senyor Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM.

-Tot i les restriccions, és una bona notícia per al sector?

I tant, després de quinze mesos tancats i alguns locals de les zones turístiques arrossegant 20 més de tancament. És una gran notícia i veiem la llum al final del túnel i per fi aquests empresaris podran tornar a obrir, facturar i a veure si tenen les possibilitats de remuntar els deutes, les despeses acumulades, els préstecs... Esperem que no hi hagi cap pas enrere en la reobertura i que a poc a poc es vagin augmentant els horaris i aforament perquè la temporada sigui bona com per poder remuntar la situació.

Aquest cap de setmana les temperatures s'han enfilat com si estiguéssim en ple estiu. Parlarem amb el Sergi Corral, membre de l'Associació catalana d'observadors meteorològics.

-Ens espera un estiu tant o més calorós que aquest cap de setmana?

Aquest any la calor arribat molt aviat, normalment una onada de calor es qualifica posteriorment i per això haurem d'esperar un parell de dies més per poder-la qualificar d'onada de calor 100% o si ens hem quedat a la vora, però una calor tan prematura podríem dir que des del 2017 no sabia tornar a produir. Esperem que aquesta calorada d'aquests darrers dies es vagi combinant amb episodis més fluixos.

-En què es diferencien la metrologia i el canvi climàtic?

L'exemple és molt clar, sí un any puntual tenim aquesta onada de calor de dos tres o fins a quatre dies amb aquests pics de temperatura i després d'afluixar encara es manté normal, podríem considerar-ho com un episodi meteorològic, una onada de la calor o pic de calor. Quan és un escenari de canvi climàtic l'augment de la temperatura és constant i regular al llarg dels anys. La metrologia és un fet puntual, però la climatologia es compara amb els darrers trenta anys i podem observar que va augmentant cap a una temperatura càlida. Respecte a l'any 1950 la temperatura ha pujat 1, 8 graus.