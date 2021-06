Avui hem tractat els següents temes:

El 1er Congrés Virtual de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, s'ha presentat el protocol pioner de seguiment de les persones vacunades contra el Sars-Cov-2.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Dr. Joaquín Sáez-Peñataro, del Comitè Tècnic de Farmacovigilància de l’Hospital Clínic, " l’Hospital ha posat en marxa un programa pioner a l’estat per fer el seguiment i la monitorització activa de la seguretat de la vacunació per la COVID 19. El programa" ha afegit el Dr.Sáez-Peñataro," ha estat dirigit a professionals sanitaris i pacients que han rebut, en total, més de 12 mil dosis de la vacuna. La monitorització contínua de la seguretat de les vacunes, més enllà de l’escenari controlat dels assajos clínics, és imprescindible per definir el nivell de seguretat en un context més ampli i amb tot tipus de població." Ha explicat

El programa ha fet un seguiment telefònic després de cada vacunació amb un qüestionari estructurat i ha implementat un circuit de professionals per coordinar l’atenció assistencial de les reaccions adverses que es poguessin produir.

Aquesta estafa, la del retrovisor, la du a terme una persona que circula amb un vehicle, detecta una possible víctima i col·lideix amb el seu cotxe. En aquest xoc l'estafador simula el trencament del seu retrovisor. L'estafador demana llavors que es pagui el retrovisor al moment i evitar així tràmits amb l'assegurança. Tal com indiquen els Mossos d'Esquadra, l'estafador acompanya a la víctima fins al caixer on para compte per veure el PIN de la targeta i després robar-la.

Els autors provoquen una topada de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i l'enganyen perquè els avanci el cost de la reparació (poden demanar un import d'entre uns 1.200-1.500 euros per la reparació d’un retrovisor).





Sovint l'engany el cometen persones estrangeres.