¿Durante cuánto tiempo está protegida una persona que ha superado la Covid-19? Estas preguntas se han formulado desde que empezó la pandemia y, a estas alturas, se han convertido en uno de los temas más investigados hasta ahora.

Y, a pesar de que la solución todavía no está clara, las investigaciones empiezan a dar algo de buenas noticias. Un reciente estudio publicado en ‘Nature’, por ejemplo, sugiere que una persona que ha pasado la enfermedad, a pesar de que sea con pocos síntomas, podría desarrollar anticuerpos ante el coronavirus durante toda su vida.

La investigación, basada en el estudio de 77 pacientes que pasaron la enfermedad con síntomas leves, presenta unos resultados esperanzadores.

Hasta ahora, según habían mostrado otros trabajos, todo apunta que la primera línea de anticuerpos aguanta hasta cuatro meses y que después de ese periodo el recuento de estas proteínas parece que cae en picado. ¿Pero que pasa después? Los investigadores estudiaron la "puerta de atrás" de la inmunidad: los linfocitos B y las células plasmáticas presentes en la médula ósea, dos tipos de glóbulos blancos que guardan la memoria sobre como producir anticuerpos ante el virus.

Aquest passat cap de setmana la confraria de Blanes ha estat protestant per les noves restriccions que es volen imposar al sector de l'arrossegament. Parlarem d'aquesta situació amb el senyor Xavier Domènec gerent de la confraria de pescadors de Blanes.

-Com afecten aquestes restriccions al sector de l'arrossegament?

Afecta de tal manera que mal gestionat pot arribar a la desaparició d'aquest sector i si això succeeix econòmicament té un pes més específic i més important dins del sector pesquer, poden arribar a desaparèixer totes les confraries perquè finalment necessita la part econòmica d'aquest sector per continuar funcionant.

-Des de fa deu anys cada vegada hi ha més restriccions i ja hi havia queixes que s'estava posant en perill la viabilitat econòmica.

Has de pensar que en deu anys la flota ha desaparegut un 50%. Imagina't quin tipus de pressió hi ha perquè la gent no vulgui continuar la pesca. Sempre ha sigut més que una professió, ha sigut una manera de viure, una feina vocacional i es passava de generació en generació. El sector cada vegada està més cansat d'aquestes normes tan injustes i fan que et desesperis quan vas a pescar.