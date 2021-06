Avui hem tractat els següents temes:

Quant duren els anticossos produïts després d'una infecció pel coronavirus? els darrers estudis són esperançadors. L'últim conclou que totes les persones que hagin passat la covid-19 poden tenir anticossos de per vida. Parlarem amb el doctor Ferran Moraga-Llop vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia i pediatra.

-Les persones que han superat la covid-19 poden tenir aquesta memòria d'anticossos per sempre?

En aquest estudi, en estudis anteriors i en situacions similars amb altres virus vam pensar en aquesta possibilitat i que en aquest últim estudi s'ha demostrat un cop més. Els anticossos que es tenen després d'haver passat una infecció van disminuint a partir dels quatre mesos , al cap de vuit mesos queda una quantitat molt petita i onze mesos després han desaparegut. Són molt importants unes cèl·lules que queden en estat latent i que es denominen cèl·lules de memòria. Quan es produeix una altra infecció comencen a produir nous anticossos i recuperaríem aquesta immunitat que estava latent i que havia desaparegut en la primera infecció.

Han sortit les dades d'ocupació i tot apunta que la situació millora amb una baixada de l'atur. Per valorar la situació de cara a un futur parlarem amb el Javier Velasco, director d'ADECCO institut.

-Les xifres són bones, però encara ens queda molt treball per endavant.

<< Les xifres són bones dins d'un entorn estacional quan habitualment ja són bones des del mes de maig, però hem de tenir en compte que ha millorat respecte a l'any anterior. És evident la gran pèrdua d'ocupació i afiliació en l'últim any i això trigarà a recuperar-se. La contractació en aquesta sortida de crisis inicia una recuperació, però amb una certa incertesa i hem de ser optimistes.>>

-A Catalunya fa la sensació que la recuperació és més lenta en comparació altres autonomies.

<< Hem de tenir en compte que encara el ritme internacional de vacunació no és el que ens agradaria, exceptuant els estats units o el regne unit, però aquest últim ha vetat a altres països com Espanya o Portugal que són íntims i això afectarà el turisme, de fet segurament que es realitzi una revisió en tres setmanes. Quan una comunitat que té un major nivell de creixement segurament al principi no creixerà tan ràpidament perquè per exemple Catalunya té una economia molt diversificada i no només depèn del turisme.>>