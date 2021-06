Avui hem tractat els següents temes.

No és un disc qualsevol del qual parla el llibre "Quina nit", possiblement també és el disc que va canviar la vida del grup Sau, de Pep Sala i de molts de nosaltres. Parlarem del llibre i de la petita història que parla sobre un dels millors àlbums d'una de les bandes de rock més importants de Catalunya com és Sau. Parlarem amb el Pep Sala.

-Va ser una gran nit?

Van ser moltes nits i va ser un període extraordinari de la nostra vida tant en Joan com jo ens sentim molt afortunats de veure-ho viscut i especialment afortunats de veure-ho viscut al costat d'un home tan extraordinari com és el Carles. Va ser una època on nosaltres vam passar de ser un grup que ens coneixien a Osona a ser un grup reconegut arreu de tota Catalunya i de passar de vendre mil discos a passar a vendre 100 mil, que ningú encara sap exactament la xifra de quants àlbums ens vam vendre.

-El vostre inici és curiós amb aquest punt d'inflexió l'any 89 que estàveu amb la gira "Per la porta del servei" on encara no éreu molt coneguts i vau apostar moltíssim per aquest treball.

En aquest llibre expliquem tot els detalls de les anècdotes més divertides. Vaig tenir la immensa sort que va venir una persona què és el Pere Morell que va creure molt en nosaltres i ens va ajudar sense que li demanéssim, ens va veure escurats i ens va donar un cop de mà econòmicament i ens va ajudar durant molts anys i es va convertir en un dels meus millors amics.

Ja feia un temps que es valorava la proposta de prohibir fumar a les platges catalanes. L'ajuntament de Blanes s’ha plantejat l’objectiu que totes les seves platges siguin espais lliures de fum, i per això s’ha endegat una campanya amb un lema prou explícit "A Blanes, no em fumis la platja!". El lema juga amb el doble sentit que té en català, com a campanya antitabac, i com a sentit figuratiu que s’estan malmeten de mala manera les platges al fumar-hi.

Blanes serà el primer municipi de tota Catalunya que s'ha adherit a aquest projecte d'espai sense fum i d'aquí a poc temps ho implementaran altres municipis com Barcelona. Parlarem amb l'alcalde de Blanes el senyor Àngels Canosa.

-Ja s'ha fet efectiva la proposta de deixar de fumar a les platges de Blanes?

<< No volem implementar prohibicions, el que volem és implementar una campanya de conscienciació. Els espais comuns són per conviure tots i sabem que fumar és nociu per la salut, tant pel que fuma com per al que ha de suportar el fum. No hi ha millor dia que el dia 31 de maig, que és el dia internacional sense fum, per posar en marxa aquesta campanya de conscienciació.>>