Avui hem tractat els següents temes:

Té diversos noms, se li diu la mimosa, "Teletubbie" o "Zalamera", és el mateix sistema que s'utilitza per guanyar-se la confiança de la víctima i així abraçar-la per robar-li els objectes que porti al cos com per exemple un rellotge. Normalment ho realitzen els clans familiars o bandes organitzades que ja tenen antecedents en altres països.

Com cada primer dimecres del mes de juny es celebra el Dia Nacional del Donant d'Òrgans. Més de 50.000 persones han donat els seus òrgans a casa nostra des que es va crear l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) el 1989, cosa que ha permès salvar o millorar la qualitat de vida de prop de 116.000 pacients. Parlarem amb l'Anna vila-Rodona, directora del banc de teixits.

-Quina és la clau per ser un país exemplar en la donació d'òrgans?

<< Aquest èxit és un model espanyol que s'anomena i reconeix el món sencer. Hi ha un model nacional que seria la coordinació que fa l'organització nacional de trasplantaments després tenim les coordinacions autonòmiques de trasplantaments i la figura del coordinador hospitalari de trasplantaments que és una persona que habitualment fa una donació parcial d'aquesta activitat. Ho fan d'una forma molt organitzada, molt ben portada i amb il·lusió de formar aquests professionals als diferents vessants fan el nostre model o sigui un model envasat arreu del món perquè les taxes de duració que tenim en general són molt bones.>>