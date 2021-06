Avui hem tractat els següents temes:

Quan la pandèmia estigui controlada la següent lluita serà contra la covid persistent i des de l'Hospital Germans Trias han habilitat una unitat per poder tractar-la. Parlarem amb la Sílvia Soler portaveu del col.lectiu d'afectats i afectades persistents per la covid-19.

-Com vas començar a detectar la covid persistent?

Em vaig infectar el març del 2020 i vaig passar la fase aguda entre l'abril i maig, però al juny encara no em trobava bé. A mitjans de maig les meves companyes em van dir que durava quinze dies i jo portava gairebé dos mesos, llavors vaig veure que no m'acabava de recuperar i que hi havia símptomes que persistien com per exemple la febre.

mesura que avança la vacunació de la pandèmia també es posa en marxa l'economia, de fet la unió Europea diu que Espanya liderarà la recuperació econòmica, però les xifres d'atur no són les millors d'Europa. Parlarem amb el Joan Roa, professor de psicologia de la universitat de Girona.

-Per on hem de començar a buscar feina?

Aquestes xifres l'únic que provoquen és crear certa frustració i desesperació. És molt important començar amb un aspecte més personal i intentar també relativitzar aquestes xifres, tot i que és molt fàcil dir-ho, però de vegades la pràctica costa. És molt important mantenir aquesta calma i pensar que finalment són unes dades. La nostra situació personal és una situació concreta i aquestes dades són globals i generals, a vegades no tenen res a veure amb els nostres contextos més propers.