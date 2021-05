Avui hem tractat els següents temes:

La tecnologia 5G implica una revolució en les comunicacions. Destaca la seva gran amplada de banda, la capacitat de suportar una altíssima densitat de dispositius, la flexibilitat en el desplegament i l’operació de xarxes, així com una eficiència energètica més elevada.

Tots aquests avantatges habilitaran la creació de nous serveis, actualment impossibles d’oferir amb la tecnologia 4G. La tecnologia 5G es considera com la nova revolució digital. Per saber molt més i perquè en doni el seu punt de vista hem convidat al programa d'avui al José Luis Marzo, professor d'informàtica de la universitat de Girona i expert en xarxes de computació.

-El 5G es pot considerar com una nova revolució com ho va ser l'internet en la seva època?

<< És correcte, però ho sabrem millor d'aquí cinc o deu anys, és evident que quan passi el temps, veurem la seva evolució. És de les primeres vegades que un avanç produeix un increment de la qualitat i les velocitats i de totes les característiques de les xarxes de comunicació. Realment està impactant d'una manera més gran i té el mateix nivell tecnològic, però amb unes característiques que ens poden portar a un canvi important.>>

Demà 28 de Maig es publica el nou àlbum de Salvador Sobral "bpm" i el dia 27 de juny actuarà al festival jardins de Pedralbes. Avui parlarem amb ell en el programa de Herrera a Cope Catalunya

-Has compost aquest disc íntegrament tu sol amb Leo Aldrey?

La primera vegada que he tingut el coratge d'escriure les cançons, perquè sóc un cantant amb algunes carències, però com compositor no ho sé, així que ja veurem el que la gent pensa.

Està compost aquest nou àlbum amb molts idiomes, podem trobar portuguès, anglès o castellà.

Sí, crec que les diferents llengües donen diferents possibilitats d'Interpretació i de composició també perquè jo no tinc barreres a l'hora de cantar en xinès, rus o català. Crec què són com pedals per un guitarrista però en aquest cas per la meva gola.