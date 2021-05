Avui hem tractat els següents temes:

Com controlar i curar la covid persistent, és un dels reptes al que s'afronta la ciència. S'acaba de posar en marxa la campanya "No te lo inventas" per conscienciar i captar fons per la investigació de la covid persistent. Parlarem amb la doctora Lourdes Mateu, coordinadora de la unitat de covid persistent en adults de l'hospital Germans Trias.

-Quan el virus estigui més controlat, el gran repte serà controlar la covid persistent?

<<Esperem controlar a curt termini el virus gràcies a les vacunes, però hem de buscar una solució per aquestes persones amb covid persistent.>>

-Que és la covid persistent?

<<Són pacients que han patit la malaltia i més enllà dels tres mesos continuen amb símptomes i poden ser molt diversos i afecten a tot l'organisme, van des del cansament, l'ofeg, dolor al pit, taquicàrdies, problemes digestius o mals de cap.>>

Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ha repassat part de l'actualitat policial a Herrera en COPE Catalunya.

Una de les qüestions és que s'espera del nou conseller "per a començar li desitgem molts èxits" explica Viudes "després esperem que es compleixi d'una vegada amb el compromís adquirit per a aplicar la jubilació anticipada a companys que haurien de ser a les seves cases i encara estan treballant".

Arxivada la causa contra tres agents de la Brigada Mòbil investigats per la pèrdua d’un ull, en els fets d’octubre de 2019

L’octubre de 2019, el cos de mossos d’esquadra en general però la BRIMO i les ARRO en particular van viure la pitjor crisi d’ordre públic viscuda fins el moment.

Una setmana intensa de desordres públics i els fets succeïts a l’Aeroport de Barcelona el 14 d’octubre del 2019 suposaven una nova exigència per al col·lectiu.

Llastimosament, arran dels fets succeïts i com a conseqüència dels aldarulls perpetrats a l’aeroport, una persona patia lesions d’extrema gravetat i perdia malauradament un ull.