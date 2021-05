Avui hem tractat els següents temes:

Catalunya ha recuperat pràcticament l'activitat immobiliària fins als nivells previs a la crisi del coronavirus. Un 27% dels catalans han realitzat alguna acció, sigui oferta o demanda d'habitatge, en aquest sector al febrer, lleugerament per sota del 29% registrat en el mateix mes de 2020.

En qualsevol cas s'alerta que la recuperació no ha provocat l'aparició de més pisos assequibles, com vaticinaven alguns experts a l'inici de la crisi. El nombre d'habitatges en venda per sota els 100.000 euros s'ha incrementat lleugerament a Barcelona durant la pandèmia, d'un 1,3% del total a un 1,5% el març de 2021.

L'Associació Sèlvans calcula que només un 1,42% de la massa forestal que hi ha a Catalunya està protegida. Aquest percentatge equival a unes 67.000 hectàrees repartides arreu de Catalunya. L'associació s'encarrega de diagnosticar quins boscos tenen un alt valor ecològic i posteriorment treballen perquè les zones diagnosticades es preservin per garantir la continuïtat del bosc. Es tracta d'arbres que en la majoria de casos són centenaris i aporten beneficis a la biodiversitat. L'objectiu és arribar al 2030 amb un 5% de la massa forestal protegida. Per fer-ho, l'entitat treballa amb ajuntaments i propietaris forestals per convèncer-los que preservin els paratges pel valor que té el patrimoni natural.