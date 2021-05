Avui hem tractat els següents temes:

L'Agència Europea de Medicaments veu "bons indicis" sobre la capacitat de les vacunes Pfizer-BioNTech i Moderna per "neutralitzar" la variant de l'Índia. "Estem força segurs que les vacunes podran cobrir aquesta variant", ha dit aquest dimecres el responsable de l'estratègia de vacunes de l'EMA, Marco Cavaleri.

Preguntat per la indecisió del govern espanyol sobre la segona dosi de l'antídot d'Oxford-AstraZeneca contra la covid-19, Cavaleri ha reiterat que recomanen la seva administració perquè no hi ha evidències que indiquin un risc més gran de patir trombosis amb trombocitopènia.

Reps una notificació de sanció i comença el dilema: recórrer la multa de velocitat o aprofitar el descompte per ràpid pagament? què resultarà més rendible?

Si has rebut una notificació de Trànsit acusant-te d'un excés de velocitat detectat amb radar has de saber que és possible restar a la velocitat que atribueixen un cert "marge d'error", perquè la màquina pot cometre petites inexactituds, que varien depenent de la mena de radar emprat i del límit de velocitat.

Aquesta eina fa el càlcul per tu, i a més et diu el que pagaries tant si al·legues perquè et reconeguin aquest marge, com si no. Usa la calculadora i comprovaràs que a vegades al·legar pot sortir més car, perquè perds la possibilitat de pagar la sanció amb un 50% de reducció per ràpid pagament, encara que sempre interessarà fer-ho si vols perdre menys punts.