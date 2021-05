Avui hem tractat els següents temes:

El govern de Colau rebutja una nova rebaixa de la taxa de terrasses per la restricció horària patida per la restauració, tal com planteja el Gremi de Restauració de Barcelona. Tant el gremi com diversos grups de l'oposició han reclamat que s'apliqui una rebaixa de l'impost que sigui proporcional a la limitació horària que s'aplica al sector arran de les restriccions d'obertura dictades pel Procicat.

La comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona ha debatut els tres precs que han plantejat els grups de l’oposició (ERC, Barcelona pel Canvi i PP, concretament) on s’insta el govern municipal a reduir, en compliment de la llei, la taxa de terrasses de forma proporcional a la limitació horària que es ve aplicant en el marc de la lluita contra la pandèmia.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlar amb el Roger Pallarols, director del gremi de restauració de Barcelona "Això suposa rebaixar la taxa en un 60% entre gener i abril. Es tracta d’un descompte addicional, que se suma a la reducció del 75% aplicable durant tot l’any. El debat de la comissió es desencadena a partir de la petició formal que el Gremi planteja, a primers de mes, al govern i que també comparteix amb l’oposició."

La vacunació està progressant adequadament i es nota per al nivell de contagis i hospitalitzacions, però en quin moment seria segur deixar d'utilitzar la mascareta en espais oberts. Parlarem per donar una mica de llum a aquesta situació amb la doctora Pilar Fernández, internista, pèrit mèdic i membre de Doctoralia.

-Ara tenim dos fronts oberts les vacunacions i les mascaretes, el següent pas és saber en quin moment d'aquesta pandèmia podrem començar a no portar la mascareta. Quines condicions s'han de donar perquè passi?

Segons Fernando Simon en les últimes declaracions, hauríem d'esperar que la incidència acumulada baixi de 150 i ara mateix està en 152. Crec que estan sent bastant mesurats en aquest sentit perquè sembla que quan dius que es pot treure la mascareta és com dir que ja no hi ha coronavirus. Penso que potser seria el moment idoni per treure-la perquè la incidència ja és baixa i a més estem ja entrant al bon temps i això vol dir que les cases també estan més ventilades i estem nosaltres també més temps a l'aire lliure.