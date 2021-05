Avui hem tractat els següents temes:

Avui en el programa d'Herrera a Cope Catalunya tenim a la síndica de greuges de Barcelona, la Maria Assumpció Vilar.

-Com és el procés d'assignació i escolarització de P3 i 1r d'ESO de la ciutat?

Aquests darrers cinc anys hem rebut cent queixes relacionades amb l'assignació i tot aquest procés d'escolarització dels infants i adolescents a Barcelona. És un fet que ens va preocupar molt què estava passant i perquè tenien tants problemes a l'hora de fer l'escolarització. Ens van recomanar i vam pensar que era una bona idea fer un estudi ben profund sobre aquest tema i finalment el van fer amb l'Institut Català d'anul·lació de polítiques públiques. Aquest estudi ens ha donat una visió bastant real del que ha estat passant en els tres últims cursos. Ens vam trobar que el febrer d'aquest any es va modificar alguns dels punts de la normativa del procés d'assignació i això va causar problemes. Un altre dels problemes que vam detectar és que a la gent no li quedava massa clar el mecanisme d'assignació i això provoca que els passos que havien de fer no els van fer bé.

El cantant i compositor Delpuerto ha publicat recentment el seu nou disc Todo puede ser, que inclou cançons com "Mil rarezas", gravades per Jordi Cristau al seu Groove Studio i a Music Lan.

-Sembla que tot va millorant en el sector de la música?

Després va mesos molt difícils, sembla que anem aixecant el cap i es comença a veure una llum en el sector de la música i hem agafat impuls per tornar a arrencar.

-Ja han passat cinc anys del disc "Hemisferios".

Exactament, han passat tantes coses pel camí , hi ha hagut un canvi de nom i de concepte. El disc "Hemisferios" el vam treure amb el nom de Alberto del Puerto i vam decidir canviar el concepte a Delpuerto. Hi ha el so i tota la identitat del projecte van canviar fins i tot les cançons era tot completament diferent.