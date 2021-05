Avui hem tractat els següents temes:

La comisión de Salud Pública ha acordado este martes por la noche que las personas de colectivos esenciales menores de 60 años vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca completen la pauta con Pfizer.

En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña: "Estoy decepcionado con esta decisión, el estudio es muy loable pero no suficiente para tomar una decisión así. No ha habido un consenso entre las comunidades autónomas. Yo soy partidario de dar la segunda dosis de la misma marca, Astrazeneca", ha explicado el epidemiólogo.

"Los resultados que explican que aumentan los anticuerpos es, hasta cierto punto, obvio. Lo que no es para nada concluyente, porque el estudio es muy pequeño, es si puede dar complicaciones", nos dice Daniel López Acuña. "El estudio no hace una comparativa efectiva, así que las conclusiones son unilaterales. Por eso a muchos especialistas este estudio no nos parece concluyente ni decisivo".

Avui a Herrera a Cope Catalunya hem parlat amb l'Imma Viudes portaveu del sindicat Sap-fepol.

El passat 13 de maig, els agents de la Policia de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra de les comissaries de Sarrià- Sant Gervasi i de l'Eixample de Barcelona van detenir un home i una dona, ambdós de nacionalitat colombiana, de 49 i de 60 anys, per la seva presumpta participació en un robatori a l'interior d'un vehicle i un posterior robatori amb força al domicili del propietari del cotxe. Els detinguts havien accedit al pis de la víctima amb les claus que havien sostret de l'interior del cotxe.

Els fets van succeir al districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona el passat 5 de febrer al voltant de les 9 del matí quan la víctima va aparcar el vehicle per acompanyar el seu fill a l'escola. Quan va tornar al cotxe, va comprovar que aquest estava obert i li havien sostret les pertinences del seu interior. Els autors van utilitzar un inhibidor de freqüència per impedir que el vehicle quedés tancat, de manera que sense aixecar cap sospita van obrir la porta i van sostreure el telèfon mòbil, les claus del domicili i la documentació personal.