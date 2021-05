Avui hem tractat els següents temes:

Las organizaciones de familiares y usuarios de residencias se han unido en una gran plataforma para reivindicar sus derechos. Actualmente forman parte una quincena de asociaciones de toda España, las cuales han decidido "sumar fuerzas" para denunciar los principales problemas que han ido detectando, acentuados con la pandemia de la covid-19.

Consideran que se tiene que replantear "el modelo" de residencias y proponen un decálogo con diferentes puntos que se tendrían que revisar, como por ejemplo la necesidad de un reequilibrio entre centros públicos y privados, así como más participación y decisión por parte de usuarios y familiares. Así, la plataforma muestra su "solidaridad" con las familias que han sufrido y pide una reunión con el gobierno español.

Se ha subrayado la importancia de poner sobre la mesa un nuevo modelo residencial que ponga por ante "el humanismo, la justicia y la proximidad". En este sentido, han tachado de "tragedia" muchas de las situaciones vividas en los centros relacionadas directamente con la pandemia de la covid-19.

El debat que hi ha a sobre la taula és sobre les patents de les vacunes. El 70% de les vacunes s'han posat en 10 països del planeta i l'objectiu de l'alliberament de les patents és facilitar la producció i que arribi més ràpidament els països que no tenen una disponibilitat econòmica per pagar-ho. Quins avantatges i desavantatges a l'hora d'aixecar una patent? Parlarem amb la Mercedes Avilés professora i col·laboradora dels estudis economia i empresa de la UOC i agent de la propietat industrial i expert en patents.

-És bo o dolent que s'assequi la patent de la vacuna?

En aquest cas sabem que hi ha diferents opinions, per una part seria interessant entendre que els drets de la propietat industrials no deuen suposar un obstacle a aquest accés universal i equitatiu a la vacuna, però per l'altra banda hem d'entendre que les empreses es regeixen per idees de rendibilitat. En aquest cas les patents són un factor fonamental i un instrument per fomentar la innovació tecnològica, per tant, l'empresa farmacèutica està disposada a assumir un alt risc a l'hora de desenvolupar les vacunes i això té els seus pros i els contres a l'hora d'alliberar les patents.