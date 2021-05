Avui hem tractat els següents temes:

Un estudi on participa la universitat de Barcelona ha revelat les tendències recents en l'evolució de la neu al Pirineu Oriental, és un estudi que s'ha publicat a la revista Internacional Journal of Climatology en el qual han participat investigadors de la universitat de Barcelona, tenim a un d'ells amb nosaltres, Josep Bonsoms.

-Està disminuint la neu al Pirineu?

Va en funció del període temporal que es triï, pots tenir unes tendències diferents. Hem analitzat les dades del servei meteorològic de més de 2000?m i estem trobant una estabilitat del mantell nival a partir de l'any 1980 fins a l'actualitat i de l'any 2000 fins a l'actualitat.

-Quina conclusió heu tret?

Que a més de 2.000 metres la precipitació des del patró climàtic que determina les tendències de la neu i per tant la poca variabilitat de la precipitació determina que les tendències de la neu siguin baixes o escasses.

Ja estan sobre la taula les noves tarifes dels autònoms i es planteja que paguin entre 90 i 1220 €, és a dir, una quota mitjana de 275 €. Tenim en el programa a la Sandra Zapatero, presidenta de la confederació de treballadors autònoms de Catalunya.

-Com veieu la remodelació i la presentació de les noves tarifes?

La forma en què s'ha fet aquesta publicació ens sembla inadequada i que quedi clar que encara és un esborrany. A Catalunya som 550.000 treballadors autònoms, però el ministeri d'indústria social no ho ha fet arribar a les organitzacions què són les representatives i que estem en aquesta taula de negociació precisament per aquests nous sistemes de cotització que hi ha a la comissió del Pacte de Toledo del 2015 on es suggeria. El que volem és un sistema just, solidari i proporcional per tothom. Aquest esborrany que parla de pensions fa incidència amb la identificació d'aquests tretze trams de cotització i ens sembla bé, però el que creiem que no és adequat són les quanties aleatòries que s'han posat en aquests trams, no s'han negociat i per això no estem d'acord amb la seva totalitat. Sempre diem que no pot haver-hi autònoms que estan infracotitzant o que estiguin fent un esforç contributiu. La primera dada d'aquesta taula ens diu que aquelles persones que tinguin un rendiment a l'any inferior a 3000 € hauran de pagar 200 euros al mes, resulten ser 2.400 euros l'any i creiem que és molt elevat i inviable, perquè no protegeix a les persones més vulnerables econòmicament. Aquest subsistema des del nostre punt de vista va convidar a la fugida de l'economia submergida per una adequació justa del sistema protector per tothom. La valoració que fem és que per aquelles persones amb unes rendes més baixes els hi posen una carència de tres anys per implementar el sistema, però en canvi per aquells autònoms que per sort tenen més capacitat econòmica la carència és de nou anys. Per nosaltres no és just ni solidari ni proporcional.