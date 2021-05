Avui hem tractat els següents temes:

El secretario de Salud Pública catalana, Josep Maria Argimon, ha lamentado que entre 8 y el 10% de las personas que piden cita para vacunarse no se presentan.

Ha hecho "un llamamiento" a que los ciudadanos acudan o desprogramen las citas para no incrementar el trabajo del personal sanitario. Por otro lado, Argimon se ha mostrado favorable a un "ocio nocturno reglado" para "evitar" imágenes como las que se vieron la noche del sábado en qué decayó el toque de queda.

El doctor ha destacado la evolución positiva de los datos de la incidencia de la covid-19 y ha apuntado que si bien considera "muy fácil gobernar a golpe de decreto" hay que "apelar más a la responsabilidad".

Argimon ha explicado que la no asistencia a las citas concertadas de vacunación es "un problema serio" porque cuando se descongela la vacuna de Pfizer tiene una vida útil de cinco días.

"Por cada cita que no se llena, los equipos tienen que hacer tres llamadas para encontrar una persona. Si no han venido 500 personas, esto quiere decir 1.500 llamadas que se suman al resto de trabajo que tienen que hacer", ha apuntado.

Ha estat un dispositiu conjunt entre mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Hem de donar l'enhorabona per aquest dispositiu Titanic on la previsió era de detenir a unes sis-centes persones. Quan nosaltres teníem noció de la notícia ja s'havien detingut com a mínim una tercera part, però hi haurà més detencions, en aquest cas hi havia diverses persones implicades entre elles un informàtic de la direcció general de trànsit a Girona, però encara hi ha molta gent que està pendent de detenir, entre ells els compradors i compradores d'aquests carnets.

-La compra d'aquests carnets oscil·lava entre els 4.000 i 10.000 €?

El problema que tenim ara és que encara hi ha gent que està circulant amb aquest carnet fals i això és un perill per la seguretat viària, però temps al temps perquè acabaran detinguts.