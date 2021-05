Avui hem tractat els següents temes:

Finalitza l'estat d'alarma i ha passat el que molts preveiem, una explosió d'eufòria com en els anys vint quan va finalitzar la guerra. Es tornarà a repetir una situació similar? Parlarem amb l'Alba Alfageme, professora de psicologia d'UdG.

-Estem davant d'uns capítols similars quan la pandèmia vagi acabant?

El que vam veure dissabte a la nit era com d'alguna forma un punt d'inflexió i l'esclat de l'eufòria. Molt jovent va sortir el carrer per celebrar d'alguna forma una tornada a la vida, però evidentment encara la pandèmia no està controlada. Aquest esclat anirà afluixant, no crec que es mantingui, potser els cap de setmana sí.

-Psicològicament com ens pot afectar?

Crec que realment la pandèmia ens pot obrir una oportunitat de començar a viure d'una forma diferent. Ens pot ajudar a valorar molt més les petites coses i centrar-nos molt més en el moment i intentar gaudir més. El problema que ha provocat la pandèmia és el que hem viscut durant molt de temps amb les emocions que tenen a veure amb la por i això deixarà una impremta important en la gent. Per exemple coses que abans no li donàvem importància com era el contacte amb l'altre i què és imprescindible per nosaltres, pot ser que hi hagi gent que comenci a tenir por a relacionar-se. Segurament també tindrem seqüeles en el que té a veure amb la fatiga pandèmica per les conseqüències d'aquest temps de tancament i aïllament, hi haurà un sector de la població què sortirà amb la necessitat de viure, però hi haurà altres que hauran de treballar molt amb la seva salut mental.

La unió europea ha trencat acords amb AstraZeneca i a dit que no renovarà el contracte de cara al juny. Un dels principals motius és la manca de compromís amb la seva producció. Un altre punt que tractarem és si la vacunació tindrà la mateixa efectivitat en nens i joves. Parlarem amb el Dr. Ferran Mora-Llop vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.

-Es veia venir el trencament del contracte entre la unió europea i AstraZeneca?

Sí perquè el contracte que va fer AstraZeneca contemplava un nombre de vacunes que havien d'arribar i no ha estat així, per tant el que hauria de fer la unió europea és exigir el compliment del contracte. Tot el que sigui perdre una vacuna d'aquest arsenal preventiu sempre és una mala notícia.

-Sent la vacuna més econòmica, no podrien renegociar el contracte?

Evidentment, això és un avantatge afegit i també es pot conservar en unes condicions més normals com és un frigorífic.