Hi ha una previsió de que mig milió de persones grans visquin soles, cal replantejar el futur i la manera de viure de la tercera edat. Tenim el programa el doctor Josep Maria Via, director de la fundació Edat & Vida.

-El model de residència està totalment esgotat sobretot quan la previsió és de que mig milió de persones grans viuran soles.

No és res nou, el que ha fet la pandèmia és posar en manifest una realitat que fa molts anys que existeix. No hi ha atenció sanitària a les residències de gent gran, però ni ara ni mai, és així de senzill. Mentre no hi hagi un desastre no passa res, la gent va fent ,anant al metge de capçalera o en el cap que tingui més a prop. El que ens hauríem de preguntar és perquè no es resol l'atenció sanitària a les residències i un altre aspecte és la por d'anar a una residència, la gent prefereix estar a casa.

Mentre el gruix dels pressupostos públics es dediqui a concertar residències i no serveis d'atenció domiciliària, els que ens moguem de casa a casa i no ho puguem pagar, podrem anar a la residència perquè allà seran finançats públicament.

-Seria més sostenible que tots els pressupostos anessin cap a l'atenció domiciliària de les persones grans?

Un model ideal seria aquell que prefereix estar amb persones i en un entorn agradable, però la major part de la gent vol viure a casa, però arriba un moment que la salut ja no ho permet, ja no serveixen de res els aparells tecnològics, ni l'atenció sanitària a casa, quan una persona ja està en aquest punt, ja no toca una residència, toca un centre sociosanitari o un hospital de cures intermèdies, per mi aquest seria el trajecte lògic.

Avui en el programa parlarem de l'aventura de "Víctor Ros y los secretos de ultramar" que es situa durant l'època final del domini espanyol a Cuba. Parlarem amb el seu autor Gerónimo Tristante.

-En quina època es situa exactament?

És la Cuba dels anys anteriors a l'imminent desastre que va ser per aquella societat el fet de perdre la perla del Carib.

-És una novel·la d'espies?

Sí, és una novel·la de Víctor Ros, un detectiu del segle 19 que viatja de Cuba per buscar al seu amic Martín Robert que ja el va acompanyar en una novel·la anterior. Víctor encara no sap si el seu amic ha marxat amb una cupletista, si s'ha passat al bàndol de l'enemic o si és un agent doble. Arriba a Cuba per seguir la pista del seu amic i comença una investigació, que com bé passa a la majoria de novel·les policials, sempre s'intenta esbrinar la veritat sobre un assassinat, una desaparició o una estafa i en aquest cas és una desaparició.